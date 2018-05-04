«Венеция» по-тюменски: жители города в Сети жалуются на затопленные дома и дворы

«У нас дом на улице Судостроителей, 38 был пожар 28 декабря, полностью сгорела крыша. До сих пор не покрыли, с восьмого по первый заливает. А бежать-то некуда. Просто караул... и никто не чешется. Обзвонили всех, везде отшвыривают. В понедельник приедет телевидение, отснимем и пойдем выше крыши», - поделилась своей проблемой Елена Ш.-М.