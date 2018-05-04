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«Венеция» по-тюменски: жители города в Сети жалуются на затопленные дома и дворы

4 мая 2018, 19:37
Непогода застала врасплох тюменцев, некоторые дворы и многоэтажные дома города оказались затопленными. Инженерные коммуникации и ливневые системы канализации не справляются с отводом выпавших на город атмосферных осадков.
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Тюмень

Так, в социальной сети «ВКонтакте», в группе «ЧС Тюмень», появилось сообщение от жительницы города Ольги М. о том, что затопленными оказались дом и дворовая территория по адресу улица Ямская, 106.

«И так каждый раз, когда пройдет дождь», — подписала тюменка, выложив в подтверждение фотографии.

Затопленными оказались и дворы по улице 30 лет Победы в Тюмени.

«30 лет Победы не удивляет... Даже ливневка переполнилась», - подписал автор публикации.

В комментариях к публикациям о затопленных домах и дворовых территориях города Тюмени подписчики паблика стали охотно делиться, что в их дворах происходят аналогичные явления, связанные с осадками в виде дождя и снега. Лесобаза, проезд Монтажников, район завода «Электрон» также затоплены, написали участники обсуждения.

«На Электроне даже пешеходам не пройти», - сообщила Светлана Ю.

«У нас дом на улице Судостроителей, 38 был пожар 28 декабря, полностью сгорела крыша. До сих пор не покрыли, с восьмого по первый заливает. А бежать-то некуда. Просто караул... и никто не чешется. Обзвонили всех, везде отшвыривают. В понедельник приедет телевидение, отснимем и пойдем выше крыши», - поделилась своей проблемой Елена Ш.-М.

Многих тюменцев не удивила информация о затопленных чрезмерными осадками дворах города. Из года в год в большинстве районов города происходит одно и то же, горожане уже привыкли к затоплению улиц и дворовых территорий, сообщили участники обсуждения в паблике.

#Новости#Тюмень#Дворы#Затопление#Дарья Сунгурова#Происшествия
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