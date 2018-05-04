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В Тюменской области возводят и укрепляют 12 дамб из-за возможного паводка

4 мая 2018, 17:33
В Тюменской области продолжается подготовка к сезону паводков. В настоящее время специалисты заняты подготовкой дамб в Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском и Вагайском районах.

В Тюменской области продолжается подготовка к сезону паводков. В настоящее время специалисты заняты подготовкой дамб в Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском и Вагайском районах.

Всего в регионе планируется возвести и укрепить 12 дамб общей протяженностью порядка 26 километров. Также в Тюменской области создадут противопаводковые комиссии при организациях, обслуживающих автодороги.

В настоящее время специалистами определены места грунтовых резервов и организована работа по очистке водопропускных труб, сообщает пресс-служба ГУС Тюменской области.

#Новости#Тюменская область#Паводок#Наиль Каримов#Общество
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