В Тюменской области возводят и укрепляют 12 дамб из-за возможного паводка

В Тюменской области продолжается подготовка к сезону паводков. В настоящее время специалисты заняты подготовкой дамб в Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском и Вагайском районах.
Всего в регионе планируется возвести и укрепить 12 дамб общей протяженностью порядка 26 километров. Также в Тюменской области создадут противопаводковые комиссии при организациях, обслуживающих автодороги.
В настоящее время специалистами определены места грунтовых резервов и организована работа по очистке водопропускных труб, сообщает пресс-служба ГУС Тюменской области.