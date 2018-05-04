В Тюменской области возводят и укрепляют 12 дамб из-за возможного паводка

В Тюменской области продолжается подготовка к сезону паводков. В настоящее время специалисты заняты подготовкой дамб в Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском и Вагайском районах.