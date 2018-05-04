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В Тюменской области в 2 раза увеличилось число ипотечных займов

4 мая 2018, 22:41
Жителям Тюменской области, включая ХМАО - Югра и ЯНАО, в 1-ом квартале 2018 года предоставлено 12,8 тыс. жилищных и ипотечных кредитов на общую сумму в 27,8 млрд рублей. В сравнении с 1-ым кварталом 2017 года прирост составил 94%.

Такой высокий прирост объясняется снижением процентных ставок по кредитам, а также активным рефинансированием имеющихся у населения займов, выданных банками на приобретение жилья.

Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то средняя процентная ставка по ипотечным кредитам в рублях в Тюменском регионе снизилась на 2 процентных пункта, что составило 9,8% годовых.

Следует отметить, что Тюменская область в последние несколько лет по объемам предоставленных жилищных и ипотечных кредитов устойчиво занимает 4-ое место в России, уступая Москве, Московской области и Санкт-Петербургу.

Общий объем задолженности на приобретение жилья, предоставленный жителям Тюменской области, увеличился с начала года на 10 млрд рублей и на 1 апреля 2018 года составил 338,6 млрд рублей. При этом доля просроченной задолженности в общем объеме кредитов — менее 1%.

Средний размер жилищного и ипотечного кредита в Тюменском регионе составил 2 млн рублей, средний срок выдачи — на 16,5 лет, сообщили в отделении по Тюменской области ЦБ РФ.

#Новости#ЦБ РФ#Тюменская область#Ипотека#Дарья Сунгурова#Общество
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