В Тюменской области в 2 раза увеличилось число ипотечных займов

Такой высокий прирост объясняется снижением процентных ставок по кредитам, а также активным рефинансированием имеющихся у населения займов, выданных банками на приобретение жилья.
Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то средняя процентная ставка по ипотечным кредитам в рублях в Тюменском регионе снизилась на 2 процентных пункта, что составило 9,8% годовых.
Следует отметить, что Тюменская область в последние несколько лет по объемам предоставленных жилищных и ипотечных кредитов устойчиво занимает 4-ое место в России, уступая Москве, Московской области и Санкт-Петербургу.
Общий объем задолженности на приобретение жилья, предоставленный жителям Тюменской области, увеличился с начала года на 10 млрд рублей и на 1 апреля 2018 года составил 338,6 млрд рублей. При этом доля просроченной задолженности в общем объеме кредитов — менее 1%.
Средний размер жилищного и ипотечного кредита в Тюменском регионе составил 2 млн рублей, средний срок выдачи — на 16,5 лет, сообщили в отделении по Тюменской области ЦБ РФ.