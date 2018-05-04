В Тюменской области в 2 раза увеличилось число ипотечных займов

Общий объем задолженности на приобретение жилья, предоставленный жителям Тюменской области, увеличился с начала года на 10 млрд рублей и на 1 апреля 2018 года составил 338,6 млрд рублей. При этом доля просроченной задолженности в общем объеме кредитов — менее 1%.