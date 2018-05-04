Тюменские байкеры рассказали о причинах гибели новичков на дорогах

Как отметили полицейские, в этом году в регионе уже произошли две трагедии с участием мототранспорта. Предпосылкой к этому послужил слишком ранний выезд мотоциклистов на дорогу — асфальт еще не успел прогреться до температуры, обеспечивающей надежное сцепление шин.
«В основном аварии и смерти происходят из-за неопытности новичков», — полагают опытные байкеры. «Попадают в ДТП не клубные водители, а новички, которые стремятся приобрести спортивные мотоциклы. Нам самим не нужны потери внутри нашего движения, поэтому с участниками в каждом клубе проводятся беседы. В то же время ежегодно в городе становится все больше спортбайков. Вчерашние выпускники автошкол покупают транспорт в феврале, а в конце марта они уже с ошалевшими глазами вылетают на холодный асфальт на старой потертой японской резине. Они разбиваются быстрее, чем мы успеваем с ними пообщаться о безопасности», — отметил проблему представитель мотоклуба «Русские медведи» Евгений Чиж.
Помимо этого, участники байкерского движения подчеркнули, что новички обычно не готовы к передвижению в городе на мотоциклах. По словам мотоциклистов, после получения прав обладатели двухколесного транспорта выезжают на дорогу, по которой их учили ездить только в теории.
Собравшиеся лидеры движения предложили после сдачи экзамена выдавать сдавшим на категорию «А» временные права на 2 месяца. После истечения срока они вновь должны будут вернуться в автошколу, чтобы подтвердить свои навыки вождения в городе. При этом у инспектора не будет нужды сопровождать экзаменующегося — дать оценку действиям стажера можно и по видеозаписи с экшн-камеры.
Участники встречи обсудили и участившиеся жалобы от горожан по поводу шума от мотоциклов в ночное время. И ГИБДД, и байкеры сошлись на том, что на главных улицах города необходимо установить знак, запрещающий движение мотоциклов в ночное время с полуночи до 6 часов утра.
Пользуясь случаем, любители двухколесного транспорта подняли больной для них вопрос - ОСАГО. «Сегодня почему-то страховые компании уходят от оформления полиса ОСАГО мотоциклистам. Сезон начинается, и нам нужно выезжать на дорогу, а мы этого сделать не можем из-за этой ситуации. Если ты покупаешь страховку, тогда тебе начинают навязывать еще кучу всего, что очень бьет по карману, и вместо 800 рублей мы отдаем по 3-4 тысячи рублей», — рассказал участник мотоклуба «Ночные волки» Валерий Калалб.
Отметим, что официальное открытие очередного мотосезона состоится 19 мая. Колонна представителей движения проедет по городу от Технопарка до ТРЦ «Сити Молл». Маршрут пройдет по улицам Республики, Первомайской, Щербакова и Дружбы.