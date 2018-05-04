Тюменские байкеры рассказали о причинах гибели новичков на дорогах

«В основном аварии и смерти происходят из-за неопытности новичков», — полагают опытные байкеры. «Попадают в ДТП не клубные водители, а новички, которые стремятся приобрести спортивные мотоциклы. Нам самим не нужны потери внутри нашего движения, поэтому с участниками в каждом клубе проводятся беседы. В то же время ежегодно в городе становится все больше спортбайков. Вчерашние выпускники автошкол покупают транспорт в феврале, а в конце марта они уже с ошалевшими глазами вылетают на холодный асфальт на старой потертой японской резине. Они разбиваются быстрее, чем мы успеваем с ними пообщаться о безопасности», — отметил проблему представитель мотоклуба «Русские медведи» Евгений Чиж.