Недовольный клиент угрожал убийством управляющей базой отдыха в Тюмени

Сотрудники правоохранительных органов установили, что между безработным 32-летним тюменцем и управляющей базой отдыха произошел конфликт. Посетитель был недоволен обслуживанием. В ходе конфликта мужчина достал травматический пистолет, направил его на управляющую и стал угрожать убийством. Опасаясь за жизнь женщины, другие сотрудники базы отдыха немедленно обратились в полицию.