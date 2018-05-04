Недовольный клиент угрожал убийством управляющей базой отдыха в Тюмени

2 мая в дежурную часть отдела полиции города Тюмени позвонил работник одной из баз отдыха, который сообщил, что отдыхающий угрожает убийством сотруднице.
Полицейские прибыли на место, задержали злоумышленника и доставили его в отдел полиции.
Сотрудники правоохранительных органов установили, что между безработным 32-летним тюменцем и управляющей базой отдыха произошел конфликт. Посетитель был недоволен обслуживанием. В ходе конфликта мужчина достал травматический пистолет, направил его на управляющую и стал угрожать убийством. Опасаясь за жизнь женщины, другие сотрудники базы отдыха немедленно обратились в полицию.
По данному факту работники отдела дознания возбудили уголовное дело по признакам преступления — угроза убийством. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 2-х лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Тюмени.