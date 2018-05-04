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Минздрав РФ дал оценку деятельности тюменских поликлиник

4 мая 2018, 12:33
В конце апреля 2018 года Тюменский регион посетила менеджер ЦПМСП Минздрава России Ирина Мироедова.

В ходе рабочей поездки Мироедова посетила поликлиники Тюмени, участвующие в одном из федеральных проектов, а также провела встречи с представителями администраций Тюмени и Тюменской области.

Чиновники обсудили достижения тюменской медицины в области информатизации и степени вовлеченности медиков и местных властей в проект всех медицинских организаций и управления здравоохранением в регионе.

Следует отметить, что Тюменская область вошла в состав регионов-участников приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в январе 2018 года, что стало продолжением реализации проекта «Бережливая поликлиника» 2017 года. В проекте участвуют 15 медицинских организаций региона и 26 структурных подразделений, сообщает Департамент здравоохранения Тюменской области.

Напомним, администрация Тюменской области заявила, что льготных препаратов хватит на «полгода вперед». Из них 78% составляют отечественные производители, остальные — зарубежные поставщики. Только в апреле льготные лекарства должны были получить около 110 000 человек.

#Новости#Здоровье#Медицина#Александр Мязин#Общество
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