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Минфин придумал новый налог для россиян

4 мая 2018, 16:33
Министерство финансов Российской Федерации решило ввести еще один налог в стране. Его будут платить самозанятые граждане: репетиторы, няни, домработницы и прочие лица, оказывающие частные услуги.

Министерство финансов Российской Федерации решило ввести еще один налог в стране. Его будут платить самозанятые граждане: репетиторы, няни, домработницы и прочие лица оказывающие частные услуги.

По словам замминистра финансов Ильи Трунина, ведомство разработало простой и удобный режим уплаты налога по специальной ставке, которая составит 3%. Рабочее название нового вида налогообложения - налог на профессиональный доход. В случае, если оказание услуг идет юридическим лицам, ставка налога составит 6%.

Законопроект по очередному налогу уже подготовлен Минфином и будет опубликован в течение месяца. В ведомстве планируют, что нововведение заработает с 2019 года в отдельных регионах России в качестве пилотного проекта.

Напомним, в 2017 году правительство России уже пыталось легализовать самозанятых граждан, однако с тех пор на добровольный налоговый учет встало менее тысячи человек.

#Новости#Налоги#Минфин#Россия#Наиль Каримов#Общество
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