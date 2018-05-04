Минфин придумал новый налог для россиян

Министерство финансов Российской Федерации решило ввести еще один налог в стране. Его будут платить самозанятые граждане: репетиторы, няни, домработницы и прочие лица оказывающие частные услуги.
По словам замминистра финансов Ильи Трунина, ведомство разработало простой и удобный режим уплаты налога по специальной ставке, которая составит 3%. Рабочее название нового вида налогообложения - налог на профессиональный доход. В случае, если оказание услуг идет юридическим лицам, ставка налога составит 6%.
Законопроект по очередному налогу уже подготовлен Минфином и будет опубликован в течение месяца. В ведомстве планируют, что нововведение заработает с 2019 года в отдельных регионах России в качестве пилотного проекта.
Напомним, в 2017 году правительство России уже пыталось легализовать самозанятых граждан, однако с тех пор на добровольный налоговый учет встало менее тысячи человек.