К нижнему ярусу тюменской набережной подбирается вода

К нижнему ярусу набережной в Тюмени подбирается вода, «смотровая площадка» уже затоплена.
Впрочем, специалисты заявляют, что ничего страшного в этом нет. Подобное происходит ежегодно и подтопления были предусмотрены в ходе проектировки и строительства гидротехнического сооружения, напоминает Николай Грибоедов, директор МБУ «Тюменьгормост».
По его словам, в прошлом году уровень воды в Туре поднялся до 6,7 метра, в 2018 году, по прогнозам, уровень воды не превысит критических отметок и составит 5,8 метра. Ближе к середине июня вода опустится, после чего городские службы почистят набережную.