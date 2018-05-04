К нижнему ярусу тюменской набережной подбирается вода

По его словам, в прошлом году уровень воды в Туре поднялся до 6,7 метра, в 2018 году, по прогнозам, уровень воды не превысит критических отметок и составит 5,8 метра. Ближе к середине июня вода опустится, после чего городские службы почистят набережную.