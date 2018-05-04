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К нижнему ярусу тюменской набережной подбирается вода

4 мая 2018, 16:03
К нижнему ярусу набережной в Тюмени подбирается вода, «смотровая площадка» уже затоплена.
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Тура

К нижнему ярусу набережной в Тюмени подбирается вода, «смотровая площадка» уже затоплена.

Впрочем, специалисты заявляют, что ничего страшного в этом нет. Подобное происходит ежегодно и подтопления были предусмотрены в ходе проектировки и строительства гидротехнического сооружения, напоминает Николай Грибоедов, директор МБУ «Тюменьгормост».

По его словам, в прошлом году уровень воды в Туре поднялся до 6,7 метра, в 2018 году, по прогнозам, уровень воды не превысит критических отметок и составит 5,8 метра. Ближе к середине июня вода опустится, после чего городские службы почистят набережную.

#Новости#Тура#Набережная тюмени#Наиль Каримов#Общество
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