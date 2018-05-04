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Двух зацеперов сняли с вагона одного из поездов в Тюмени

4 мая 2018, 14:03
2 мая 2018 года в 22:00 в дежурную часть МВД РФ поступило сообщение от сотрудников железнодорожного транспорта о двух подростках, которые цепляются за железнодорожные вагоны.

На место происшествия прибыли сотрудники транспортной полиции, которые задержали двух подростков 2004 года рождения.

Задержанные пояснили, что они проживают недалеко от железной дороги и решили прокатиться, зацепившись за вагон одного из поездов. Им удалось проехать несколько метров, прежде чем ребят заметили сотрудники железной дороги.

Правонарушителями оказались ученики 8 класса одной из тюменских школ. Стражи правопорядка провели с подростками разъяснительную беседу о реальной угрозе собственной жизни и здоровью из-за необдуманных действий, сообщает МВД Тюменской области.

Стоит отметить, что 6 февраля 2018 года полицейские Тюменской области задержали 15-летнего подростка, который «прибыл» из Екатеринбурга. Он надеялся спрыгнуть в районе станции Первомайская, однако поезд двигался без остановок и подросток был вынужден ехать дальше.

#Новости#РЖД#Зацепер#Александр Мязин#Происшествия
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