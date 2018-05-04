Двух зацеперов сняли с вагона одного из поездов в Тюмени

На место происшествия прибыли сотрудники транспортной полиции, которые задержали двух подростков 2004 года рождения.
Задержанные пояснили, что они проживают недалеко от железной дороги и решили прокатиться, зацепившись за вагон одного из поездов. Им удалось проехать несколько метров, прежде чем ребят заметили сотрудники железной дороги.
Правонарушителями оказались ученики 8 класса одной из тюменских школ. Стражи правопорядка провели с подростками разъяснительную беседу о реальной угрозе собственной жизни и здоровью из-за необдуманных действий, сообщает МВД Тюменской области.
Стоит отметить, что 6 февраля 2018 года полицейские Тюменской области задержали 15-летнего подростка, который «прибыл» из Екатеринбурга. Он надеялся спрыгнуть в районе станции Первомайская, однако поезд двигался без остановок и подросток был вынужден ехать дальше.