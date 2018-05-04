Бывшего ассистента кафедры ТИУ оштрафовали на 2,1 млн рублей за взятки

3 мая 2018 года Ленинский районный суд Тюмени приговорил бывшего 28-летнего ассистента кафедры транспорта углеводородных ресурсов института транспорта ТИУ к крупному денежному штрафу. Суд признал его виновным в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).
По версии следствия, в январе 2018 года студенты ТИУ должны были сдать курсовые работы и экзамен ассистенту кафедры. Преподаватель сообщил старостам групп, что положительные оценки за работы и экзамен можно получить за взятку в 6 000 рублей. При этом студенты получат положительную оценку за курсовую и экзамен.
Старосты передали такое предложение студентам и собрали с 33 человек по 6 500 рублей, решив оставить разницу себе. Итого было собрано 214 500 рублей, из них 16 500 рублей получили старосты, 33 000 рублей – предприниматель, распечатавший работы, и 165 000 – обвиняемый. На суде преподаватель полностью признал вину.
Осужденному назначен штраф в размере 2 100 000 рублей, сообщает прокуратура Тюменской области.