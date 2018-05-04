Бывшего ассистента кафедры ТИУ оштрафовали на 2,1 млн рублей за взятки

По версии следствия, в январе 2018 года студенты ТИУ должны были сдать курсовые работы и экзамен ассистенту кафедры. Преподаватель сообщил старостам групп, что положительные оценки за работы и экзамен можно получить за взятку в 6 000 рублей. При этом студенты получат положительную оценку за курсовую и экзамен.