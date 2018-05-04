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Акция #мызамир пройдет в соцсетях России

4 мая 2018, 10:33
Акция #мызамир пройдет в соцсетях «Одноклассники», «ВКонтакте» и в Почте Mail.ru. Пользователи интернет-ресурсов смогут поделиться фото родных участников или очевидцев Великой Отечественной войны.

Акция #мызамир пройдет в соцсети «Одноклассники», «ВКонтакте» и в Почте Mail.ru. Пользователи интернет-ресурсов смогут поделиться фото родных участников или очевидцев Великой Отечественной войны.

В мероприятии примут участие звезды шоу-бизнеса, кино и популярные блогеры. Военные письма родных будут размещаться под хештегом #мызамир. Свое участие в акции подтвердили Иван Ургант, Гарик Харламов, Нюша, Анна Хилькевич и другие.

Соцсети проведут большой флешмоб, где участники смогут выложить не только фото, но и видеообращения, лучшие из которых будут опубликованы на главной странице «ВКонтакте», сообщают пресс-службы ОК, ВК и Mail.ru.

#Новости#Вконтакте#Одноклассники#ВОВ#Александр Мязин#Общество
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