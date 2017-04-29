Заключенные требовали телефоны и прессу: УФСИН провел учебный «бунт» в колонии

Группа заключенных, вооружившись палками, забаррикадировалась в помещении одного из отрядов и сопротивлялась охране. Во ходе переговоров зачинщики бунта потребовали предоставить им телефоны, а также ослабить режим содержания, пригласить журналистов и сотрудников прокуратуры.