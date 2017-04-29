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Заключенные требовали телефоны и прессу: УФСИН провел учебный «бунт» в колонии

29 апреля 2017, 10:23
В тюменской колонии спецназ предотвращал массовые беспорядки — областное УФСИН проводило учения.
Сюжет
Тюмень

По замыслу, один из осужденных, отбывающий наказание в исправительной колонии № 2, не желая выполнять режимные требования, спровоцировал других осужденных к невыполнению требований администрации.

Группа заключенных, вооружившись палками, забаррикадировалась в помещении одного из отрядов и сопротивлялась охране. Во ходе переговоров зачинщики бунта потребовали предоставить им телефоны, а также ослабить режим содержания, пригласить журналистов и сотрудников прокуратуры.

В тот момент существовала опасность, что к бунтующим присоединятся и другие осужденные. Отказ бунтарей прекратить противоправные действия побудил оперативный штаб привлечь отряд специального назначения «Град». Бойцам спецназа удалось пресечь массовые беспорядки.

После того, как учения прошли, руководство УФСИН подробно рассмотрело все недочеты и оценило действия руководителей подразделений ведомства.

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