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Куда обращаться при укусе клеща, тюменцам расскажут на «горячей линии»

29 апреля 2017, 09:03
Куда обращаться, если укусил клещ? С 1 по 15 мая в Тюменской области пройдет тематическая «горячая линия» по вопросам профилактики клещевого энцефалита.

На улице становится все теплее, и в Тюмени уже выявлена активность клещей. Чтобы напоминить жителям области об опасности клещевого энцефалита ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» проведет тематическую «горячую линию».

Все желающие получить бесплатную консультацию по правилам индивидуальной защиты от нападения клещей, что делать и куда обращаться, если все же произошло присасывание клеща, и куда обращаться в случае положительного результата на энцефалит при исследовании клеща, какие основные признаки болезни, где и как можно сделать прививку от клещевого вирусного энцефалита, график работы лабораторий, могут обратиться по следующим контактам:

Жители Тюмени, Тюменского, Нижнетавдинского и Исетского районов: Тюмень, Холодильная, 57, корп. 2, каб. 3 тел.: (3452) 567–990 доб. 3722, 3723, [email protected], а также группа «Вконтакте»: Защита прав потребителей.

Жители Тобольска, Тобольского, Вагаского, Вагайского, Уватского и Ярковского районов: Тобольск, ул. С. Ремезова, 49В, стр. 1, каб. 216, тел: (3456) 24-01-05, [email protected]

Жители Ишима, Ишимского, Абатского, Викуловского, Сорокинского, Казанского и Сладковского районов: Ишим, ул. Ленина, 28, тел.: (34551) 2-32-84, [email protected]

Жители Ялуторовска, Заводоуковского городского округа, Упоровского, Юргинского и Ялуторовского районов: Заводоуковск, ул. Шоссейная, 156, тел.: (34542) 9-03-26, [email protected]

Жители Голышмановского, Аромашевского, Омутинского и Армизонского районов: Голышмановский район, р.п. Голышманово, ул. К. Маркса,2, тел.: (34546) 2-53-01, [email protected]

Жители Бердюжского района: с. Бердюжье, ул. Земляных, 14, тел.: (34554) 2-25-00, [email protected]

#Новости#Клещи#Тюменская область#Горячая линия#Медицина#Коля#Общество
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