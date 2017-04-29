Куда обращаться при укусе клеща, тюменцам расскажут на «горячей линии»

На улице становится все теплее, и в Тюмени уже выявлена активность клещей. Чтобы напоминить жителям области об опасности клещевого энцефалита ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» проведет тематическую «горячую линию».
Все желающие получить бесплатную консультацию по правилам индивидуальной защиты от нападения клещей, что делать и куда обращаться, если все же произошло присасывание клеща, и куда обращаться в случае положительного результата на энцефалит при исследовании клеща, какие основные признаки болезни, где и как можно сделать прививку от клещевого вирусного энцефалита, график работы лабораторий, могут обратиться по следующим контактам:
Жители Тюмени, Тюменского, Нижнетавдинского и Исетского районов: Тюмень, Холодильная, 57, корп. 2, каб. 3 тел.: (3452) 567–990 доб. 3722, 3723, [email protected], а также группа «Вконтакте»: Защита прав потребителей.
Жители Тобольска, Тобольского, Вагаского, Вагайского, Уватского и Ярковского районов: Тобольск, ул. С. Ремезова, 49В, стр. 1, каб. 216, тел: (3456) 24-01-05, [email protected]
Жители Ишима, Ишимского, Абатского, Викуловского, Сорокинского, Казанского и Сладковского районов: Ишим, ул. Ленина, 28, тел.: (34551) 2-32-84, [email protected]
Жители Ялуторовска, Заводоуковского городского округа, Упоровского, Юргинского и Ялуторовского районов: Заводоуковск, ул. Шоссейная, 156, тел.: (34542) 9-03-26, [email protected]
Жители Голышмановского, Аромашевского, Омутинского и Армизонского районов: Голышмановский район, р.п. Голышманово, ул. К. Маркса,2, тел.: (34546) 2-53-01, [email protected]