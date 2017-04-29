Куда обращаться при укусе клеща, тюменцам расскажут на «горячей линии»

Все желающие получить бесплатную консультацию по правилам индивидуальной защиты от нападения клещей, что делать и куда обращаться, если все же произошло присасывание клеща, и куда обращаться в случае положительного результата на энцефалит при исследовании клеща, какие основные признаки болезни, где и как можно сделать прививку от клещевого вирусного энцефалита, график работы лабораторий, могут обратиться по следующим контактам: