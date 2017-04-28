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«Внимание всем!»: в Тюмени пять минут выли сирены

28 апреля 2017, 12:07
В Тюмени взвыли сирены. В пятницу, 28 апреля, в городе прошла очередная проверка централизованной системы оповещения.
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Тюмень

Как напоминают в департаменте жизнедеятельности администрации города, звучание сирен означает сигнал «Внимание всем!». Предполагается, что услышав этот сигнал, каждый гражданин обязан немедленно прослушать по местным каналам теле- и радиовещания сообщение о сложившейся обстановке и правилам поведения населения.

Сегодня сирены взвыли в 11.30. Как сообщают тюменцы в редакцию NashGorod.ru, сигнал было отлично слышно в районе КПД, на перекрестке улиц Республики и Мельникайте, в Европейском микрорайоне, в районе ТРЦ «Солнечный», в Тюменских микрорайонах, в районе Ватутино и других местах. Сирена звучала пять минут.

Корреспонденты NashGorod.ru решили проверить, что во время сигнала «Внимание всем!» сообщают по радио и телевидению. Передача на «Радио России» во время звучания сирен не прерывалась, а на канале «Тюменское время» шел сериал. Правда, в 11.40, когда сирена уже минут пять, как затихла, «прекрасную няню» прервали и все же рассказали о сигнале «Внимание всем!».

Интересно, что ровно 31 год назад — 28 апреля 1986 года — сигнал тревоги, но отнюдь не учебной услышали жители Припяти. Им пришлось срочно эвакуироваться из города. Будем надеяться, что в Тюмени сирены будут включать только для проверки.

#Новости#Проверка систем оповещения#Тюмень#Таня#Общество
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