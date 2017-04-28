«Внимание всем!»: в Тюмени пять минут выли сирены

Корреспонденты NashGorod.ru решили проверить, что во время сигнала «Внимание всем!» сообщают по радио и телевидению. Передача на «Радио России» во время звучания сирен не прерывалась, а на канале «Тюменское время» шел сериал. Правда, в 11.40, когда сирена уже минут пять, как затихла, «прекрасную няню» прервали и все же рассказали о сигнале «Внимание всем!».