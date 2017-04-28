В СИЗО вместо козырьков построили крышу: вмешалась прокуратура

Прокуратура Тюменской области проверила, насколько соответствуют прогулочные дворы нормам проектирования, введенным в действие в прошлом году в СИЗО № 4, расположенном в поселке Винзили. Оказалось, что вместо предусмотренных в прогулочных дворах для защиты от атмосферных осадков козырьков, над имеющимися 13 прогулочными дворами следственного изолятора возведена металлическая крыша.
В пресс-службе областной прокуратуры пояснили, что наличие крыши препятствует поступлению в прогулочные дворы солнечного света и движению в них свежего воздуха.
Кроме того, использованный при строительстве прогулочных дворов и их крыши металл при высокой температуре нагревается, повышая температуру в прогулочных дворах до 40-50С. Это может не просто сказаться на состоянии здоровья находящихся в учреждении, но угрожать их жизни.
Накануне Тюменский районный суд обязал администрацию СИЗО № 4 до 1 сентября 2017 года привести прогулочные дворы учреждения в соответствие с установленными нормами.