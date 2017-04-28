В СИЗО вместо козырьков построили крышу: вмешалась прокуратура

Кроме того, использованный при строительстве прогулочных дворов и их крыши металл при высокой температуре нагревается, повышая температуру в прогулочных дворах до 40-50С. Это может не просто сказаться на состоянии здоровья находящихся в учреждении, но угрожать их жизни.