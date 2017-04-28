«Трудоустраивая» инвалидов, тюменки похитили у государства более 5 миллионов

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, обвинительное заключение утверждено в отношении генерального директора ООО «ПрофКонсалтинг» 35-летней Натальи Ч. и бывшего генерального директора ООО «Жар-Птица» 38-летней Рузили С. Первая обвиняется по чч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения, совершенное в крупном и особо крупном размерах), вторая — по ч. 3 ст. 159 УК РФ.
По версии следствия, с мая 2011 года по октябрь 2015 года Ч., являясь генеральным директором ООО «Престиж-Консалтинг», а затем ООО «ПрофКонсалтинг», похитила деньги, выделенные департаментом труда и занятости населения Тюменской области на проведение мероприятий по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов.
Женщина направляла в Центр занятости ложные сведения о покупке ее предприятием и еще двумя организациями оборудования для оснащения рабочих мест 122 инвалидам, заявляла, что трудоустраивает людей-наставников с выплатой им заработной платы. В результате Ч. присвоила более 4,3 миллиона рублей.
По аналогичной схеме, предложенной Ч. своей знакомой С., они вместе похитили еще более 843 тысяч рублей.
Общий размер ущерба, причиненного государству, составил более 5,1 миллиона. Материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу. На двухкомнатную квартиру Ч., расположенную в центре Тюмени, наложен арест.