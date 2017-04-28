«Трудоустраивая» инвалидов, тюменки похитили у государства более 5 миллионов

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, обвинительное заключение утверждено в отношении генерального директора ООО «ПрофКонсалтинг» 35-летней Натальи Ч. и бывшего генерального директора ООО «Жар-Птица» 38-летней Рузили С. Первая обвиняется по чч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения, совершенное в крупном и особо крупном размерах), вторая — по ч. 3 ст. 159 УК РФ.