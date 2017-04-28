ТОП-3: «экстремальные» испытания, голый забег по набережной, предложение Корепанова

Во вторник в Тюмени прошли плановые испытания теплосетей, которые закончились не так, как планировалось. Когда была подана максимальная температура, на некоторых улицах забили «гейзеры», кипятком обожглись несколько человек, не обошлось без госпитализации. Пострадало также имущество горожан и дорожное полотно. Испытаниями уже заинтересовались прокуратура и Следственный комитет Тюменской области. Следователи устанавливают обстоятельства инцидента, при котором люди получили травмы. Также будет дана оценка действиям должностных лиц. Прокуратура также инициировала проверку, по результатам которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства при проведении испытаний, а также действиям должностных лиц администрации города. В свою очередь в компании УТСК, проводившей «проверку на прочность», извинились пере горожанами за «доставленные неудобства», отметив, что испытания теплосетей были проведены в соответствии с требованием федерального регламента. У первой новости о происшествии почти 8 тысяч просмотров.
Более 6 тысяч просмотров набрала новость о необычной пробежке по набережной Туры. Из одежды на молодом человеке только балаклава и женские стринги. Как стало известно после просмотра появившегося в сети 10-минутного видео, «голый забег» состоялся ночью 24 апреля. Видимо, герой ролика проиграл спор. В камеру обнаженный бегун сказал: «Никогда не спорьте с девушками». Какое-то время парень бежал, в конце просто шел и махал рукой прохожим. Как рассказали в региональной полиции, заявлений по поводу «голого забега» правоохранительные органы не поступало. Отметим, это не первый раз, когда тюменцы устраивают забеги в обнаженном виде. Так, в 2012 году проигравший спор житель областной столицы стал звездой YouTube, пробежав два круга вокруг «Макдональдс» в стрингах.
К политике. Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов на заседании Совета Законодателей РФ предложил ограничить количество федеральных торговых сетей в регионах. По мнению депутата, рост их числа может привести к свертыванию региональных торговых сетей, затруднит реализацию местной продукции. Присутствовавший на заседании Владимир Путин поддержал предложение Корепанова внимательнее отнестись к идеям увеличения присутствия конкретных федеральных сетей на территориях. «Это может привести к полному монополизму, и местным производителям негде будет реализовывать свою продукцию», — отметил глава государства. Спикер регионального парламента предложил также ограничить присутствие федеральных торговых сетей в регионах долей в 50% (речь идет о совокупном их представительстве в регионе), что позволит соблюсти баланс интересов, как федеральных сетей, так и местных товаропроизводителей. У новости более 5 тысяч просмотров.
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