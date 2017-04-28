ТОП-3: «экстремальные» испытания, голый забег по набережной, предложение Корепанова

Во вторник в Тюмени прошли плановые испытания теплосетей, которые закончились не так, как планировалось. Когда была подана максимальная температура, на некоторых улицах забили «гейзеры», кипятком обожглись несколько человек, не обошлось без госпитализации. Пострадало также имущество горожан и дорожное полотно. Испытаниями уже заинтересовались прокуратура и Следственный комитет Тюменской области. Следователи устанавливают обстоятельства инцидента, при котором люди получили травмы. Также будет дана оценка действиям должностных лиц. Прокуратура также инициировала проверку, по результатам которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства при проведении испытаний, а также действиям должностных лиц администрации города. В свою очередь в компании УТСК, проводившей «проверку на прочность», извинились пере горожанами за «доставленные неудобства», отметив, что испытания теплосетей были проведены в соответствии с требованием федерального регламента. У первой новости о происшествии почти 8 тысяч просмотров.