Попрошайки на перекрестках: полиция нашла организаторов нелегального бизнеса

Тюменские стражи порядка задержали группу гостей из ближнего зарубежья, обогащавшихся на эксплуатации инвалидов — люди с ограниченными возможностями собирали милостыню на тротуарах и перекрестках, а выручка поступала в карманы «кураторов». Сами попрошайки получали за свой «труд» лишь еду, спиртное и ночлег.
Как сообщает пресс-служба УМВД по городу Тюмени, установить организаторов такого «бизнеса» удалось в ходе мероприятия «Инвалид», прошедшего на днях в областном центре. Оперативники выяснили, что «шефство» над профессиональными нищими взяли семь выходцев из сопредельных стран. «Иностранцы занимались их развозом и расстановкой по различным точкам, а также сбором денежных средств с „подопечных“. Доход каждого из них мог составлять в наиболее оживленных местах до 15 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба полиции.
«В настоящее время с вышеуказанными лицами проведен комплекс профилактических мероприятий, все они поставлены на учет, проверены на причастность к противоправным деяниям. Проводится проверка», — добавили стражи порядка.
Напомним, осенью минувшего года зампредседателя тюменской организации всероссийского общества инвалидов Андрей Бакиров высказался резко против практики попрошайничества людей с ограниченными возможностями. «Мы в курсе, что некоторые люди с особенностями здоровья бродяжничают и попрошайничают на тюменских перекрестках. Наши активисты неоднократно пытались поговорить с ними, однако на контакт попрошайки не пошли. Примечательно и то, что никто из тюменских инвалидов не знает, кто все эти люди на перекрестках. Не исключено, что это гастролеры, которых привозят в Тюмень на заработки», — пояснил общественник корреспонденту NashGorod.ru.
В свою очередь стражи порядка рекомендовали жителям города не поддерживать попрошайничество и не давать таким людям денег. «Как только попрошайки перестанут получать доход от своих занятий, они перестанут выезжать на перекрестки и проблема решится сама собой», — отметили правоохранители.