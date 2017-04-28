Попрошайки на перекрестках: полиция нашла организаторов нелегального бизнеса

Напомним, осенью минувшего года зампредседателя тюменской организации всероссийского общества инвалидов Андрей Бакиров высказался резко против практики попрошайничества людей с ограниченными возможностями. «Мы в курсе, что некоторые люди с особенностями здоровья бродяжничают и попрошайничают на тюменских перекрестках. Наши активисты неоднократно пытались поговорить с ними, однако на контакт попрошайки не пошли. Примечательно и то, что никто из тюменских инвалидов не знает, кто все эти люди на перекрестках. Не исключено, что это гастролеры, которых привозят в Тюмень на заработки», — пояснил общественник корреспонденту NashGorod.ru.