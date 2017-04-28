Мотоциклист без прав и шлема попал в аварию и повредил голову

Как сообщает ГИБДД, авария произошла накануне около полуночи на улице Семена Ремезова в Тобольске. По данным полиции, участник ДТП двигался на мотоцикле Suzuki RF400, при этом на голове участника происшествия не было защитного шлема. В результате инцидента мужчина получил черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.