Мотоциклист без прав и шлема попал в аварию и повредил голову

Как сообщает ГИБДД, авария произошла накануне около полуночи на улице Семена Ремезова в Тобольске. По данным полиции, участник ДТП двигался на мотоцикле Suzuki RF400, при этом на голове участника происшествия не было защитного шлема. В результате инцидента мужчина получил черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.
Причиной еще одной аварии стала любовь водителя к горячительным напиткам и проснувшаяся «под градусом» тяга к рулю. 41-летний мужчина, севший за руль машины после возлияний, врезался в стоящий на улице Западносибирской самосвал КамАЗ. Результатом поездки стала травма головы.