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Мотоциклист без прав и шлема попал в аварию и повредил голову

28 апреля 2017, 11:29
Травмой головы закончилась поездка 31-летнего жителя Тюменской области, решившего сесть за руль мотоцикла, не имея на это прав — мужчина не смог справиться с управлением и попал в ДТП.

Как сообщает ГИБДД, авария произошла накануне около полуночи на улице Семена Ремезова в Тобольске. По данным полиции, участник ДТП двигался на мотоцикле Suzuki RF400, при этом на голове участника происшествия не было защитного шлема. В результате инцидента мужчина получил черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

Причиной еще одной аварии стала любовь водителя к горячительным напиткам и проснувшаяся «под градусом» тяга к рулю. 41-летний мужчина, севший за руль машины после возлияний, врезался в стоящий на улице Западносибирской самосвал КамАЗ. Результатом поездки стала травма головы.

#Новости#Мотоциклы#Транспорт#Евгений#Общество
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