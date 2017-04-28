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Хозяйка кусачей овчарки выплатит моральный ущерб

28 апреля 2017, 11:49
В Тюмени суд поставил точку в деле о взыскании морального и материального вреда в пользу женщины, пострадавшей от нападения собаки.

26 июня прошлого года в селе Луговое на 34-летнюю женщину с годовалым ребенком на руках напала немецкая овчарка. Собака укусила женщину за ягодицу, порвала ей одежду и напугала малыша. Женщина обратилась в фельдшерский пункт, где ей и ребенку назначили лечение.

В ноябре женщина обратилась в Тюменский районный суд, который взыскал с владелицы агрессивной собаки компенсацию причиненного материального ущерба в 5 тысяч и компенсацию морального вреда — 20 тысяч рублей.

Хозяйка кусачей овчарки обжаловала решение в Тюменский областной суд. Представитель областной прокуратуры встал на защиту интересов пострадавшей и поддержал решение районного суда. Судебная коллегия по гражданским делам оставила без изменения решение районного суда, а жалобу ответчика — без удовлетворения.

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