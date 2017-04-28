Хозяйка кусачей овчарки выплатит моральный ущерб

26 июня прошлого года в селе Луговое на 34-летнюю женщину с годовалым ребенком на руках напала немецкая овчарка. Собака укусила женщину за ягодицу, порвала ей одежду и напугала малыша. Женщина обратилась в фельдшерский пункт, где ей и ребенку назначили лечение.