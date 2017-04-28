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Хозяев нескольких культурных объектов Тюменской области могут наказать рублем

28 апреля 2017, 13:49
Сразу несколько хозяев объектов социально-культурного назначения будут наказаны из-за того, что при выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию они допустили серьезные нарушения.

Так, Ишимская межрайонная прокуратура установила, что в селах Черемшанка и Шаблыкино были выданы разрешения на ввод в эксплуатацию зданий культурно-досуговых учреждений, но схем, отображающих расположение построенных объектов капитального строительства, сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка, не было.

Как пояснили в областной прокуратуре, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации наличие указанной схемы является обязательным документом, предшествующим выдаче разрешений на строительство.

Также прокуратура Армизонского района выявила факт введения в эксплуатацию здания культурно-досугового учреждения, имеющего существенные дефекты, ограничивающие его использование.

Так, в нарушение технического регламента о требованиях пожарной безопасности культурно-досуговое здание в селе Южно-Дубровное введено в эксплуатацию при неработающих системах оповещения и управления эвакуации людей и пожарной сигнализации. Кроме этого было установлено, что на строительство здания сумма расходования бюджетных средств была завышена. Она составила 430 тысяч рублей.

Всего по результатам проверки тюменские прокуроры выявили в указанной сфере 11 нарушений закона. Для их устранения внесено четыре представления, один материал проверки направлен в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.

#Новости#Тюменская область#Бюджетные средства#Недвижимость#Марина#Общество
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