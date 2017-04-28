Хозяев нескольких культурных объектов Тюменской области могут наказать рублем

Так, в нарушение технического регламента о требованиях пожарной безопасности культурно-досуговое здание в селе Южно-Дубровное введено в эксплуатацию при неработающих системах оповещения и управления эвакуации людей и пожарной сигнализации. Кроме этого было установлено, что на строительство здания сумма расходования бюджетных средств была завышена. Она составила 430 тысяч рублей.