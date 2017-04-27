Вторжение роботов в Тюмень!

Море удовольствия получат, как дети, так и взрослые. Ведь среди роботов будут и те, что знакомы всем по известным фильмам, а еще все они живые. Так что с ними можно не только сделать селфи, но и поговорить. А роботы-актеры еще и устроят для вас представление в специальном театре.