Вторжение роботов в Тюмень!

Тюменцы увидят достижения инженеров всего мира: из США, Канады, Великобритании, Южной Кореи, Японии, Франции, Австралии и, конечно, России. Среди роботов будут российские гуманоиды, похожие на настоящих людей, робо-девушка KIKI, которая проконсультирует вас по любому вопросу, R.Bot Валера, который самостоятельно передвигается по выставке и знакомится с посетителями, Промобот Василий, который не только отлично шутит сам, но и отвечает на остроты, кроме того. На выставке будет представлен также робот Деревяка, который умело предсказывает будущее.
Также приедут в «Робополис» знаменитые японские собачки-роботы AIBO, роботы из «Звездных войн» R2D2 и BB8, которыми посетители смогут управлять взмахом руки, знаменитый ВАЛЛ-И и его подруга Ева, танцующие роботы, роботы-боксеры и многие другие.
С каждым роботом горожане смогут поболтать, поиграть и даже управлять ими.
Море удовольствия получат, как дети, так и взрослые. Ведь среди роботов будут и те, что знакомы всем по известным фильмам, а еще все они живые. Так что с ними можно не только сделать селфи, но и поговорить. А роботы-актеры еще и устроят для вас представление в специальном театре.
Экспозиция будет дополнена пятью зонами виртуальной реальности, где каждый сможет прокатиться на американских горках, побывать на дне океана, заставить молнии петь и танцевать по технологиям Теслы и даже поднять вертолет силой мысли!
Каждый час по экспозиции будет проходить бесплатная экскурсия, в ходе которой экскурсовод в интересной и доступной форме расскажет о каждом роботе, его уникальных возможностях и применении в быту.
«Робополис» — это возможность уже сейчас увидеть будущее своими глазами и потрогать своими руками.
Кроме того на четырех мастер-классах дети разного возраста смогут своими руками собрать своего робота, порисовать 3D-ручками, сделать собственную голограмму и все, что сделают, унести с собой.
Чтобы стать частью фантастического мира, нужно лишь захватить с собой хорошее настроение. Возрастных ограничений нет. Также нет ограничений по времени.
Все активности (кроме мастер-классов) включены в билет. Будьте готовы не поверить своим глазам!
Для погружения в будущее приходите в ТРЦ Тюмень Сити Молл с 29 апреля. Режим работы: с 10.00 до 22.00 ежедневно, без выходных.
Билеты можно купить на сайте — робополис.рф
Если успеете до открытия, то получите скидку!