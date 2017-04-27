Убегая от инспекторов, браконьеры бросили добычу и квадроцикл

Оба обвиняются в незаконной охоте с причинением крупного ущерба. Расследованием было установлено, что рано утром 24 июля прошлого года они без разрешительных документов в запрещенные для охоты сроки на квадроцикле поехали охотиться на лося. В лесном массиве у села Ачимово браконьеры выследили и убили самца лося.
О незаконной охоте узнали охотинспекторы, которые поспешили на место отстрела животного. Браконьеры, разделывая тушу добытого животного, услышав шум приближающегося транспорта, сбежали. На месте преступления они бросили квадроцикл и тушу животного.
Охотинспекторы совместно с сотрудниками следственно-оперативной группы неподалеку от места происшествия обнаружили останки еще четырех лосей — трех самок и самца, добытых несколькими днями ранее.
Действиями браконьеров природе причинен крупный материальный ущерб — 840 тысяч рублей. Для его возмещения наложен арест на имущество браконьеров.