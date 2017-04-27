Убегая от инспекторов, браконьеры бросили добычу и квадроцикл

Оба обвиняются в незаконной охоте с причинением крупного ущерба. Расследованием было установлено, что рано утром 24 июля прошлого года они без разрешительных документов в запрещенные для охоты сроки на квадроцикле поехали охотиться на лося. В лесном массиве у села Ачимово браконьеры выследили и убили самца лося.