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Убегая от инспекторов, браконьеры бросили добычу и квадроцикл

27 апреля 2017, 14:06
Направлено в суд уголовное дело о незаконном отстреле пяти лосей в Викуловском районе. Судить будут жителей Викуловского района — 30-летнего Вячеслава В. и 26-летнего Виталия С.

Оба обвиняются в незаконной охоте с причинением крупного ущерба. Расследованием было установлено, что рано утром 24 июля прошлого года они без разрешительных документов в запрещенные для охоты сроки на квадроцикле поехали охотиться на лося. В лесном массиве у села Ачимово браконьеры выследили и убили самца лося.

О незаконной охоте узнали охотинспекторы, которые поспешили на место отстрела животного. Браконьеры, разделывая тушу добытого животного, услышав шум приближающегося транспорта, сбежали. На месте преступления они бросили квадроцикл и тушу животного.

Охотинспекторы совместно с сотрудниками следственно-оперативной группы неподалеку от места происшествия обнаружили останки еще четырех лосей — трех самок и самца, добытых несколькими днями ранее.

Действиями браконьеров природе причинен крупный материальный ущерб — 840 тысяч рублей. Для его возмещения наложен арест на имущество браконьеров.

#Новости#Суды#Прокуратура Тюменской области#Браконьеры#Коля#Происшествия
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