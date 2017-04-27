Следующая рабочая неделя будет на день короче

Большинство тюменцев будут отдыхать в субботу и воскресенье, 29 и 30 апреля, а также в праздничный день — 1 мая, который выпадет на понедельник. Многие горожане думали, что и 2 мая будет выходным днем. Спешим разочаровать: во вторник нужно будет выйти на работу, как бы весело вы не отпраздновали Первомай.