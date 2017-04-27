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Следующая рабочая неделя будет на день короче

27 апреля 2017, 16:07
Многие тюменцы любят май не только за хорошую погоду и первые дачные шашлыки, но и за большое количество праздничных дней. Грядущий месяц подарит россиянам три лишних выходных. Так, уже следующая рабочая неделя будет сокращена на день.
Сюжет
Тюмень

Большинство тюменцев будут отдыхать в субботу и воскресенье, 29 и 30 апреля, а также в праздничный день — 1 мая, который выпадет на понедельник. Многие горожане думали, что и 2 мая будет выходным днем. Спешим разочаровать: во вторник нужно будет выйти на работу, как бы весело вы не отпраздновали Первомай.

Зато в честь Дня Победы у росссиян будут настоящие мини-каникулы: отдыхать предстоит четыре дня — с 6 по 9 мая включительно. NashGorod.ru предлагает провести время с пользой и съездить вместе с сотрудниками редакции поздравить ветеранов.

#Новости#Праздники#Тюмень#Таня#Общество
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