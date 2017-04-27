Насколько вырастут тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля 2017 года?

Об этом сегодня, 27 апреля, сообщил на пресс-конференции директор департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области Евгений Карташков. Он подчеркнул, что совокупный платеж граждан за коммунальные услуги во втором полугодии 2017 года останется одним из самых низких в УрФО.
Стоимость одного кубометра холодной воды в расчете на одного тюменца увеличится на 1,48 рубля. Жители областной столицы будут оплачивать холодную воду из расчета 28,80 рублей за один кубометр воды при установленном тарифе ООО «Тюмень Водоканал» в размере 33,29 рублей.
За водоотведение нужно будет платить 18,23 рубля за куб, это на 93 копейки дороже, чем сейчас. Сумма тарифа составит 25,57 рубля за кубометр.
Тариф на тепловую энергию будет един для всех домовладений и равен 1 тысяче 610,68 рублей за Гкал. Потребители, получающие услугу от магистральных сетей (таких 6,9%), будут платить за тепло больше на 44,76 рубля. Платеж жителей, получающих тепловую энергию от распределительных сетей и котельных (таких 92,1%), вырастет на 61,23 рубля за Гкал.
Евгений Карташков привел в пример коммунальный платеж на квартиру площадью 54 квадратных метра. Платеж на услуги в таком жилье летом (в июле 2017 года) вырастет на 123 рубля, зимой — на 217 рублей (+5,1%).