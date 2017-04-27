Насколько вырастут тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля 2017 года?

Тариф на тепловую энергию будет един для всех домовладений и равен 1 тысяче 610,68 рублей за Гкал. Потребители, получающие услугу от магистральных сетей (таких 6,9%), будут платить за тепло больше на 44,76 рубля. Платеж жителей, получающих тепловую энергию от распределительных сетей и котельных (таких 92,1%), вырастет на 61,23 рубля за Гкал.