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На загруженных городских маршрутах появится 40 новых автобусов-гармошек

27 апреля 2017, 17:11
Автобусный парк города Тюмени ждет пополнение — уже в ближайшем будущем на линию выйдут 166 новых машин. При этом на направлениях, пользующихся наибольшим спросом, будут работать автобусы сочлененного типа — так называемые «гармошки».

Как рассказал на днях заместитель главы города Максим Афанасьев, 60 автобусов появится на городских маршрутах уже в июле, еще 106 — до конца года. Помимо 40 «гармошек», необходимых на ряде маршрутов, в Тюмени появится 10 транспортных средств, работающих на природном газе. «Мы хотим на собственном опыте проверить, насколько они экономически выгоднее (или не выгоднее) бензиновых. Наши коллеги пришли к выводу, что экономической выгоды нет, есть только экологическая», — пояснил представитель муниципальной администрации. Помимо этого, на маршруте № 10 появится первый автобус, работающий на электрической тяге.

При этом Афанасьев подчеркнул, что все старые автобусы будут сняты с линий. «Важно, чтобы мы двигались к той точке, когда на деле, а не на словах всем будет выгоднее и удобнее ездить на автобусе, нежели на собственном автомобиле. Поэтому нам важен сервис и комфорт для пассажиров», — добавил он.

#Новости#Максим Афанасьев#Автобусы#Транспорт#Евгений#Общество
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