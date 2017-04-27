На загруженных городских маршрутах появится 40 новых автобусов-гармошек

Как рассказал на днях заместитель главы города Максим Афанасьев, 60 автобусов появится на городских маршрутах уже в июле, еще 106 — до конца года. Помимо 40 «гармошек», необходимых на ряде маршрутов, в Тюмени появится 10 транспортных средств, работающих на природном газе. «Мы хотим на собственном опыте проверить, насколько они экономически выгоднее (или не выгоднее) бензиновых. Наши коллеги пришли к выводу, что экономической выгоды нет, есть только экологическая», — пояснил представитель муниципальной администрации. Помимо этого, на маршруте № 10 появится первый автобус, работающий на электрической тяге.