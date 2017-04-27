На тюменских стройках к работе незаконно привлекали иностранцев

На стройках Тюмени и юга области областная прокуратура выявила несоблюдение требований законодательства об охране труда и пожарной безопасности, трудового и миграционного законодательства на строящихся объектах региона, а также нарушения в части незаконного привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности.

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