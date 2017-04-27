На тюменских стройках к работе незаконно привлекали иностранцев

На стройках Тюмени и юга области областная прокуратура выявила несоблюдение требований законодательства об охране труда и пожарной безопасности, трудового и миграционного законодательства на строящихся объектах региона, а также нарушения в части незаконного привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности.
Так, на объекте ЖК «Клевер парк» десять иностранных граждан работали нелегально.
В результате мигранты были оштрафованы.
Проверками также вскрыты случаи неуведомления органов исполнительной власти в сфере миграции о трудоустройстве иностранцев. Так, Ялуторовская межрайонная прокуратура выявила подобные нарушения, допущенные руководителем ООО «АНИ». Директор предприятия заплатил 70 тысяч рублей штрафа.
Кроме того, Ялуторовская межрайонная прокуратура в отношении руководителя ООО «АНИ» направила материалы в правоохранительные органы для дачи уголовно-правовой оценки. По материалам прокурорской проверки МО МВД России «Ялуторовский» было возбуждено уголовное дело (организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан).
Также проверкой выявлены нарушения законодательства об охране труда.
Прокуратура Ярковского района в ходе выезда на строительство молочно-товарной фермы вблизи села Плеханово выявила, что ООО «Агрофирма «Междуречье» не обеспечивает проведение специальной оценки условий труда, не проводит стажировки, не обеспечивает рабочих средствами индивидуальной защиты и др.
В связи с выявленными нарушениями прокуратура района внесла в адрес исполнительного директора ООО «Агрофирма «Междуречье» соответствующее представление. В результате были приняты меры к устранению выявленных нарушений, а специалист по охране труда привлечен к дисциплинарной ответственности.
Всего тюменские прокуроры выявили более 70 нарушений закона. Для их устранения внесено 9 представлений, возбуждено 18 административных дел, 2 материала направлены в правоохранительные органы для дачи уголовно-правовой оценки.