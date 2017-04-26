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Все ближе к завершению: у Тюменского аквапарка остекляют фасад

26 апреля 2017, 10:44
В Тюмени продолжается строительство одного из самых крупных в России аквапарков. В сети появилось видео того, как движется строительство.
Сюжет
Тюмень

Так, на видео можно увидеть, что на стройплощадке идут фасадные работы и ведется остекление.

На объект привезли 48 контейнеров со слайдерами (горками). Скоро начнется монтаж.

Напомним, строительство аквапарка ведется в Заречном микрорайоне, около зоны отдыха по улице Щербакова. Это будет не просто центр водных развлечений, а целый комплекс для досуга, релаксации и отдыха — уникальный для Сибири. В концепции центра водных развлечений несколько зон — экстремальные, семейные и детские горки, аттракцион для серферов, лагуна с несколькими бассейнами для отдыха, несколько уникальных саун (от традиционной русской бани до ледяной «Иглу», каскадные водопады). В инфраструктуре центра водных развлечений — несколько кафе и ресторан. Пока всех секретов проекта аквапарка не раскрывают, но обещают, что он будет уникальным для России. Ориентировочная стоимость проекта около четырех миллиардов рублей.

Автор видео Сергей Лазутин

#Новости#Аквапарк#Тюмень#Недвижимость#Марина#Общество
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