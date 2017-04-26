Все ближе к завершению: у Тюменского аквапарка остекляют фасад

Напомним, строительство аквапарка ведется в Заречном микрорайоне, около зоны отдыха по улице Щербакова. Это будет не просто центр водных развлечений, а целый комплекс для досуга, релаксации и отдыха — уникальный для Сибири. В концепции центра водных развлечений несколько зон — экстремальные, семейные и детские горки, аттракцион для серферов, лагуна с несколькими бассейнами для отдыха, несколько уникальных саун (от традиционной русской бани до ледяной «Иглу», каскадные водопады). В инфраструктуре центра водных развлечений — несколько кафе и ресторан. Пока всех секретов проекта аквапарка не раскрывают, но обещают, что он будет уникальным для России. Ориентировочная стоимость проекта около четырех миллиардов рублей.