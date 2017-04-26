Владелец магазина заплатит ишимской пенсионерке

По кабельной шахте дым попал в квартиру старушки. Были закопчены стены, потолок, пол, шторы, ковровое покрытие. Пожилой женщине пришлось срочно делать ремонт и вызывать на дом химчистку. В сентябре она обратилась в межрайонную прокуратуру с просьбой помочь взыскать ущерб.