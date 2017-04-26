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Владелец магазина заплатит ишимской пенсионерке

26 апреля 2017, 16:08
Тюменский областной суд поставил точку в деле о взыскании в пользу 86-летней женщины свыше 18 тысяч рублей с владельца магазина в Ишиме.

Ишимская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению ветерана труда и инвалида второй группы. 5 сентября прошлого года в подсобном помещении магазина, расположенного на первом этаже дома по 30 лет ВЛКСМ, 28/5, произошло возгорание — замкнула проводка.

По кабельной шахте дым попал в квартиру старушки. Были закопчены стены, потолок, пол, шторы, ковровое покрытие. Пожилой женщине пришлось срочно делать ремонт и вызывать на дом химчистку. В сентябре она обратилась в межрайонную прокуратуру с просьбой помочь взыскать ущерб.

23 января Ишимский городской суд взыскал с ответчика 18 232 рубля. Не согласившись с решением суда первой инстанции, владелец магазина обжаловал его в Тюменский областной суд. Накануне судебная коллегия по гражданским делам оставила решение Ишимского суда без изменения, а жалобу — без удовлетворения.

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