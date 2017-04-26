В Восточном округе Тюмени высадят около 300 деревьев

Аллею из молодых деревьев можно увидеть на центральном газоне сквера. По словам начальника отдела имущественных комплексов управы Восточного округа Ольги Офицеровой, деревья внесут в реестр, за ними будет осуществляться уход.
Отметим, сквер Журналистов появился в Тюмени более 12 лет назад. Здесь растут вязы, тополя, клены, березы, ива, липы, яблони, кизильник… Высаженные накануне деревья «переехали» сюда с территории, отведенной под застройку.
«В этом году субботник у нас масштабный. Сегодняшняя акция — лишь начало. 29 и 30 апреля работы продолжатся. Округ ждет массовая высадка деревьев — в парках, скверах, на придомовых территориях. Не менее 300 новых деревьев украсят Восточный округ после предстоящего субботника», — поделилась Ольга Офицерова.
Как рассказали в администрации города, в сквере имени Косухина появятся десять сосен, в сквере Серебряные ключи — три сосны и пять рябин, в Молодежном — десять яблонь и саженцы боярышника, а сквер Депутатов примет на постоянное жительство 70 сосен.