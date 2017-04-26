В Восточном округе Тюмени высадят около 300 деревьев

Как рассказали в администрации города, в сквере имени Косухина появятся десять сосен, в сквере Серебряные ключи — три сосны и пять рябин, в Молодежном — десять яблонь и саженцы боярышника, а сквер Депутатов примет на постоянное жительство 70 сосен.