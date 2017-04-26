nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Восточном округе Тюмени высадят около 300 деревьев

26 апреля 2017, 13:06
В сквере Журналистов в Тюмени высадили 17 саженцев сосны и боярышника. Представителям СМИ, решившим привести в порядок зеленую зону, молодые деревца выделила управа Восточного округа. Посадка проходила под наблюдением специалиста, который дал подробные инструкции.

Аллею из молодых деревьев можно увидеть на центральном газоне сквера. По словам начальника отдела имущественных комплексов управы Восточного округа Ольги Офицеровой, деревья внесут в реестр, за ними будет осуществляться уход.

Отметим, сквер Журналистов появился в Тюмени более 12 лет назад. Здесь растут вязы, тополя, клены, березы, ива, липы, яблони, кизильник… Высаженные накануне деревья «переехали» сюда с территории, отведенной под застройку.

«В этом году субботник у нас масштабный. Сегодняшняя акция — лишь начало. 29 и 30 апреля работы продолжатся. Округ ждет массовая высадка деревьев — в парках, скверах, на придомовых территориях. Не менее 300 новых деревьев украсят Восточный округ после предстоящего субботника», — поделилась Ольга Офицерова.

Как рассказали в администрации города, в сквере имени Косухина появятся десять сосен, в сквере Серебряные ключи — три сосны и пять рябин, в Молодежном — десять яблонь и саженцы боярышника, а сквер Депутатов примет на постоянное жительство 70 сосен.

#Новости#Благоустройство#Субботник#Деревья#Озеленение#Тюмень#Инна#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25