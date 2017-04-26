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В Тюмени мальчик застрял головой в горшке

26 апреля 2017, 14:06
Сотрудники Тюменской областной службы экстренного реагирования вчера вечером, 25 апреля, оказали помощь двум детям. Один ребенок надел на голову горшок, а восьмилетняя девочка оказалась в плену у металлической карусели.

Как рассказали в ТОСЭР, первый вызов поступил в службу примерно в 17.00. Спасатели выехали в частный дом на улице Строителей, расположенный в пригородном поселке Яр. Помощь понадобилась ребенку, который играя, надел себе на голову горшок. Его родственники решили не рисковать и доверились специалистам. Те успешно справились с проблемой юного экспериментатора.

Уже к 19.00 тюменские спасатели прибыли к одному из домов на улице Судостроителей. Здесь их помощи дожидалась восьмилетняя девочка, рука которой была зажата в металлической карусели. Справиться с проблемой своими силами у очевидцев не получилось. Только специалисты ТОСЭР освободили ребенка из железной западни.

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