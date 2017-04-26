В Тюмени мальчик застрял головой в горшке

Как рассказали в ТОСЭР, первый вызов поступил в службу примерно в 17.00. Спасатели выехали в частный дом на улице Строителей, расположенный в пригородном поселке Яр. Помощь понадобилась ребенку, который играя, надел себе на голову горшок. Его родственники решили не рисковать и доверились специалистам. Те успешно справились с проблемой юного экспериментатора.