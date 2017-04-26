Улицу Камышинскую перекроют до 5 мая

Как сообщил департамент дорожной инфраструктуры и транспорта, движение ограничат на участке от улицы Чехова до Самарской. Работы продлятся до следующей пятницы, 5 мая. Все это время транспорт будет объезжать перекрытый участок по улице Каширской и переулку Кольцова.
Чтобы не терять время в возможных заторах, автомобилисты также смогут воспользоваться улицами-дублерами. Добраться из центра до района Товарного шоссе можно будет через Первомайскую, Запольную, а до Дома Обороны — через Республики и Ямскую.