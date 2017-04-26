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Улицу Камышинскую перекроют до 5 мая

26 апреля 2017, 15:48
С временными неудобствами придется столкнуться тюменские автомобилистам, чьи повседневные маршруты проходят по улице Камышинской. Завтра, 27 апреля, участок этой дороги полностью перекроют — здесь пройдут ремонтные работы.

Как сообщил департамент дорожной инфраструктуры и транспорта, движение ограничат на участке от улицы Чехова до Самарской. Работы продлятся до следующей пятницы, 5 мая. Все это время транспорт будет объезжать перекрытый участок по улице Каширской и переулку Кольцова.

Чтобы не терять время в возможных заторах, автомобилисты также смогут воспользоваться улицами-дублерами. Добраться из центра до района Товарного шоссе можно будет через Первомайскую, Запольную, а до Дома Обороны — через Республики и Ямскую.

#Новости#ДДИиТ#Ограничение движения#Транспорт#Евгений#Общество
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