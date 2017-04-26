Тюменскую набережную отмывают с шампунем и пылесосят

Как рассказал директор МБУ «Тюменьгормост» Николай Грибоедов, после зимы здесь собирается много грязи и пыли, которую сносит с дороги и близлежащих территорий весенний ветер. Много на набережной и мусора, застревающего в кустах. Молодожены и их гости очень любят взрывать на набережной хлопушки с блестящими конфетти. Эту мелкую россыпь приходится убирать специальным пылесосом.