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Тюменскую набережную отмывают с шампунем и пылесосят

26 апреля 2017, 12:44
Весной все преображается, и Тюмень — не исключение. В первую очередь в нашем городе приводятся в порядок самые важные и крупные объекты. Один из них: визитная карточка областной столицы — набережная.

Как рассказал директор МБУ «Тюменьгормост» Николай Грибоедов, после зимы здесь собирается много грязи и пыли, которую сносит с дороги и близлежащих территорий весенний ветер. Много на набережной и мусора, застревающего в кустах. Молодожены и их гости очень любят взрывать на набережной хлопушки с блестящими конфетти. Эту мелкую россыпь приходится убирать специальным пылесосом.

Чтобы трава на газонах росла лучше, старую зелень выскребают граблями и при помощи аэратора прореживают грунт, вносят азотные удобрения.

Как сообщает пресс-служба администрации города, тюменская набережная — единственная четырехуровневая набережная в стране, и во время уборки важно уделить внимание каждому из уровней.

На первом уже вымели всю попавшую туда гранитную крошку, которая использовалась как противогололедное средство, отмыли мраморные наклонные плиты. Между первым и вторым уровнями находится небольшая цветочная аллея, откуда весной нужно убрать мусор.

Второй уровень, где располагался каток, был самым востребованным этой зимой. Теперь он вновь готовится принять пешеходов, поэтому здесь с шампунем моют тротуары, перила, протирают лестницы. Также от пыли отмывают расположенные скульптуры, приводится в порядок ландшафтная подсветка — опоры освещения и торшеры.

На третьем уровне рабочие ведут покраску 570 метров перильных ограждений, убирают следы от велосипедных шин на пешеходных дорожках. На четвертом уровне очищается пространство перед перильным ограждением и моются перила.

Готов к открытию летнего сезона и местный фонтан. Он уже прошел проверку на техническую исправность и был опробован. Осталось дождаться «оттаивания» подземных труб, питающих его. Несмотря на то, что официальная дата начала работы фонтана — 15 мая, в Тюменьгормосте уверяют, что готовы запустить его при первой же возможности.

Уборка набережной проводится каждый день утром и вечером. В день субботника к специалистам Тюменьгормоста, на содержании которого находится набережная, обещают прийти на помощь еще около 80 человек.

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