Тюменскую набережную отмывают с шампунем и пылесосят

Как рассказал директор МБУ «Тюменьгормост» Николай Грибоедов, после зимы здесь собирается много грязи и пыли, которую сносит с дороги и близлежащих территорий весенний ветер. Много на набережной и мусора, застревающего в кустах. Молодожены и их гости очень любят взрывать на набережной хлопушки с блестящими конфетти. Эту мелкую россыпь приходится убирать специальным пылесосом.
Чтобы трава на газонах росла лучше, старую зелень выскребают граблями и при помощи аэратора прореживают грунт, вносят азотные удобрения.
Как сообщает пресс-служба администрации города, тюменская набережная — единственная четырехуровневая набережная в стране, и во время уборки важно уделить внимание каждому из уровней.
На первом уже вымели всю попавшую туда гранитную крошку, которая использовалась как противогололедное средство, отмыли мраморные наклонные плиты. Между первым и вторым уровнями находится небольшая цветочная аллея, откуда весной нужно убрать мусор.
Второй уровень, где располагался каток, был самым востребованным этой зимой. Теперь он вновь готовится принять пешеходов, поэтому здесь с шампунем моют тротуары, перила, протирают лестницы. Также от пыли отмывают расположенные скульптуры, приводится в порядок ландшафтная подсветка — опоры освещения и торшеры.
На третьем уровне рабочие ведут покраску 570 метров перильных ограждений, убирают следы от велосипедных шин на пешеходных дорожках. На четвертом уровне очищается пространство перед перильным ограждением и моются перила.
Готов к открытию летнего сезона и местный фонтан. Он уже прошел проверку на техническую исправность и был опробован. Осталось дождаться «оттаивания» подземных труб, питающих его. Несмотря на то, что официальная дата начала работы фонтана — 15 мая, в Тюменьгормосте уверяют, что готовы запустить его при первой же возможности.
Уборка набережной проводится каждый день утром и вечером. В день субботника к специалистам Тюменьгормоста, на содержании которого находится набережная, обещают прийти на помощь еще около 80 человек.