Тюменец, живший за счет женщины и похитивший у нее 250 тысяч рублей, ждет суда

Эта криминальная история началась в июле 2014 года. Тогда мужчина на одном из специализированных сайтов познакомился с одинокой 35-летней женщиной, воспитывающей пятилетнего сына. На протяжении недели он переписывался с ней и наконец решился пригласить ее в ресторан.
Мужчина приехал к дому своей жертвы на автомобиле класса Toyota Camry. В ходе общения он представился директором фирмы, специализирующейся на строительстве домов и вывозе песка с карьера. Некоторое время спустя, ссылаясь на финансовые проблемы, злоумышленник занял у женщины 50 тысяч рублей. Возвращать их не собирался.
Спустя две недели общения, зная об имеющейся в собственности у женщины квартире, он предложил ей жить вместе. 4 августа 2014 года под предлогом урегулирования судебных тяжб по выдуманному уголовному делу злоумышленник получил от тюменки еще 200 тысяч рублей.
На протяжении двух месяцев женщина интересовалась, когда ее ухажер вернет долг, но он каждый раз ее убеждал, что в самое ближайшее время уладит ситуацию и все образуется.
Как рассказали в прокуратуре Тюменской области, в отношении мужчины в то время в суде уже рассматривалось уголовное дело по фактам мошенничества.
Ушлый тюменец три месяца жил с женщиной, которая не думала, что он способен ее обмануть. Все это время он тратил ее деньги и даже ездил на автомобиле своей жертвы. Женщина же доверяла ему и заправляла машину сама.
В начале октября 2014 года потерпевшая в соцсети ВКонтакте наткнулась на сообщество «Осторожно, мошенник». Каково же было ее удивление, когда она увидела фотографию своего возлюбленного. Около двух недель они продолжали жить вместе, пока ей не удалось вернуть ключи от квартиры и автомобиля. И только после этого тюменка рассказала злоумышленнику, что все о нем знает. Мужчина поспешил ретироваться и перестал отвечать на звонки.
Потерпевшая обратилась в полицию и злоумышленника задержали. Он может сесть на 5 лет. Материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.