Тюменец, живший за счет женщины и похитивший у нее 250 тысяч рублей, ждет суда

В начале октября 2014 года потерпевшая в соцсети ВКонтакте наткнулась на сообщество «Осторожно, мошенник». Каково же было ее удивление, когда она увидела фотографию своего возлюбленного. Около двух недель они продолжали жить вместе, пока ей не удалось вернуть ключи от квартиры и автомобиля. И только после этого тюменка рассказала злоумышленнику, что все о нем знает. Мужчина поспешил ретироваться и перестал отвечать на звонки.