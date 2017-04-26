Тюменец устроил променад в стрингах на набережной

Отметим, это не первый раз, когда тюменцы устраивают забеги в обнаженном виде. Так, в 2012 году проигравший спор житель областной столицы стал звездой YouTube, пробежав два круга вокруг «Макдональдс» в стрингах. Тюменцу повезло, что во время его забега мимо не проходили сотрудники полиции. Его действия могли расценить как мелкое хулиганство.