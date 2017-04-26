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Тюменец устроил променад в стрингах на набережной

26 апреля 2017, 17:29
В сети появилось видео, на котором запечатлен парень, бегущий по набережной в Тюмени. Из одежды на молодом человеке только балаклава и женские стринги.
Сюжет
Тюмень

Как стало известно после просмотра 10-минутного видео, «голый забег» состоялся ночью 24 апреля. Видимо, герой ролика проиграл спор. В камеру обнаженный бегун сказал: «Никогда не спорьте с девушками». Какое-то время парень бежал, в конце просто шел и махал рукой прохожим.

Как рассказали в региональной полиции, заявлений по поводу «голого забега» правоохранительные органы не поступало.

Отметим, это не первый раз, когда тюменцы устраивают забеги в обнаженном виде. Так, в 2012 году проигравший спор житель областной столицы стал звездой YouTube, пробежав два круга вокруг «Макдональдс» в стрингах. Тюменцу повезло, что во время его забега мимо не проходили сотрудники полиции. Его действия могли расценить как мелкое хулиганство.

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