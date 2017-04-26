Снова «велосипедное» ДТП: подросток ехал по «зебре» и угодил под колеса

Отметим, что ГИБДД каждый сезон проводит массовые мероприятия, призывая двухколесных участников дорожного движения к соблюдению требований правил, однако количество проступков со стороны владельцев велосипедов пока еще остается пугающе большим. Только за минувший год к административной ответственности привлекли более 500 таких нарушителей. К слову, произошедшее накануне ДТП оказалось уже не первым велосипедным инцидентом сезона — 14 апреля на улице Пермякова Ford Focus сбил 9-летнего ребенка.