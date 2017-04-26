Снова «велосипедное» ДТП: подросток ехал по «зебре» и угодил под колеса

Как сообщают автоинспекторы, авария произошла накануне, 25 апреля, на Комсомольском проспекте Тобольска. К счастью, повреждения, полученные велосипедистом, не представляют угрозу для жизни — юный нарушитель отделался небольшой травмой головы, ссадинами и ушибами.
Отметим, что ГИБДД каждый сезон проводит массовые мероприятия, призывая двухколесных участников дорожного движения к соблюдению требований правил, однако количество проступков со стороны владельцев велосипедов пока еще остается пугающе большим. Только за минувший год к административной ответственности привлекли более 500 таких нарушителей. К слову, произошедшее накануне ДТП оказалось уже не первым велосипедным инцидентом сезона — 14 апреля на улице Пермякова Ford Focus сбил 9-летнего ребенка.
Стоит добавить, что помимо велосипедистов во вторник пострадали и обладатели мотоциклов. Около шести часов вечера на кольце улицы Ямской в районе Дома Обороны столкнулись автомобиль Volkswagen и мотоцикл Honda. По предварительным данным, водитель автомобиля нарушил очередность проезда. В результате происшествия 20-летний мотоциклист получил травмы головы, грудной клетки и плеча.
В половине десятого часа вечера на улице Молодежной, 28 столкнулись автомобиль Mazda 3 и мотоцикл Suzuki. По предварительным данным, водитель автомобиля нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части. У 28-летнего мотоциклиста врачи диагноситровали ушиб голени.