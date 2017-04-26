Ростовский бизнесмен Хуруджи заявил, что не «свалит» из страны после суда

Бизнесмен Александр Хуруджи, которого обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса, в преддверии вынесения приговора заявил, что не хочет покидать Россию. «Как бы ни создавали для нас сложности, мы будем продолжать здесь работать. Мы не собираемся валить из России», — сказал Хуруджи.
Тем временем представитель истца считает, что Хуруджи просто не успел уехать из страны.
«Не будет уезжать из России или не получилось сделать это? А если вернуться на пару лет назад? Находился бы он в стране после января 2015 года, если бы не вмешательство правоохранительных органов?», — приводит RostovGazeta слова представителя истца.
По сведениям региональных СМИ, в схеме кражи средств МРСК Юга мог быть задействован также брат Александра Хуруджи Сергей. Он сейчас находится в федеральном розыске.
Напомним, в Ворошиловском районом суде Ставрополя идет процесс по делу двух руководителей АО «Энергия» — Александра Хуруджи и Сергея Конопского. Их обвиняли в мошенничестве почти на 500 миллионов рублей.
В 2013–2014 годах компания Хуруджи приобрела открытое распределительное устройство в городе Красный Сулин Ростовской области. Сделка была совершена через ряд фирм-посредников. Получив контроль над устройством, компания резко повысила сальдо сети и одновременно троекратно увеличила тариф на электроэнергию.
Таким образом руководители компании обогатились за счет энергетиков и потребителей на 470 миллионов рублей, считают эксперты.
Как сообщают СМИ, уголовное дело против Хуруджи и Конопского может стать прецедентом и привести к пересмотру всей законодательной базы работы региональных распределительных сетей. До сих пор любое юридическое лицо могло приобрести электросетевое оборудование и повышать тарифы по своему усмотрению. Такая схема реализуется во многих регионах. При этом страдают в конечном счете потребители и рядовые граждане.