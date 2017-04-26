На Западно-Эпасском месторождении в Уватском районе добыли первый миллион тонн нефти

За время эксплуатации на месторождении неоднократно устанавливались буровые рекорды. Здесь была построена самая длинная на Уватском проекте горизонтальная скважина с длиной горизонтального участка 1 тыс. метров (при общей длине ствола 4,6 тыс. метров). Примененные технологии позволили достичь рекордного для проекта уровня добычи в объеме 677 тон нефти в сутки.