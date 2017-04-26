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На Западно-Эпасском месторождении в Уватском районе добыли первый миллион тонн нефти

26 апреля 2017, 16:28
Первый миллион тонн нефти добыло ООО «РН-Уватнефтегаз», дочернее общество НК «Роснефть» с начала эксплуатации Западно-Эпасского месторождения. Месторождение введено в эксплуатацию в январе 2016 года.

Месторождение расположено в 250 км от поселка Уват. Сейчас 29 его скважин обеспечивают среднесуточную добычу более 2,7 тыс. тонн нефти. Остаточные извлекаемые запасы нефти составляют 16 млн тонн.

За время эксплуатации на месторождении неоднократно устанавливались буровые рекорды. Здесь была построена самая длинная на Уватском проекте горизонтальная скважина с длиной горизонтального участка 1 тыс. метров (при общей длине ствола 4,6 тыс. метров). Примененные технологии позволили достичь рекордного для проекта уровня добычи в объеме 677 тон нефти в сутки.

#Новости#Уватский район#Тюменская область#Нефтедобыча#Коля#Экономика
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