На улицы Тюмени выедет первый электрический автобус

Инициативу городских властей прокомментировал тюменец Денис Дедюхин, вот уже много лет использующий электромобиль для повседневных поездок. Как предположил активист, речь идет об электробусе совместного российско-китайского производства «Нефаз». «Это довольно современная машина по российским меркам, но далеко не лучшая в сравнении с импортными аналогами. Главный недостаток — очень маленький запас хода — всего около 70 километров», — пояснил он. При этом Денис предположил, что эксперимент может оказаться вполне успешным, отметив, что в том же Китае на конец 2015 года работали более 100 000 таких машин.