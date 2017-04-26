На улицы Тюмени выедет первый электрический автобус

В Тюмени появится первый автобус, работающий без газа и бензина. Как рассказали представители администрации города, инновационная экологичная машина уже в ближайшем будущем выедет на улицы города.
По словам заместителя главы города Максима Афанасьева, электробус решили купить, чтобы изучить перспективы использования такого транспорта в сибирских условиях. «Мы хотим его пустить по маршруту № 10, который курсирует по пути: аэропорт — железнодорожный вокзал — автовокзал. Работать он будет без кондуктора, входить надо будет в переднюю дверь, выходить — в среднюю», — пояснил он.
В администрации города также добавили, что в России на сегодняшний день всего три подобных транспортных средства — два из них работает в Москве, еще один — в Казани. Тюменский электробус станет четвертой экспериментальной машиной — он ездит на аккумуляторах, зарядка производится быстрым способом.
Инициативу городских властей прокомментировал тюменец Денис Дедюхин, вот уже много лет использующий электромобиль для повседневных поездок. Как предположил активист, речь идет об электробусе совместного российско-китайского производства «Нефаз». «Это довольно современная машина по российским меркам, но далеко не лучшая в сравнении с импортными аналогами. Главный недостаток — очень маленький запас хода — всего около 70 километров», — пояснил он. При этом Денис предположил, что эксперимент может оказаться вполне успешным, отметив, что в том же Китае на конец 2015 года работали более 100 000 таких машин.
Также собеседник корреспондента NashGorod.ru рассказал о другой инициативе, исходящей уже не от муниципалитета, а от частных лиц. В Тюмени предлагают создать электротакси — небольшой автопарк, состоящий из легковых электромобилей и нескольких электрических микроавтобусов. Детали проекта станут известны в мае этого года в ходе всероссийской ярмарки инвестиций.