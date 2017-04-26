В публикации также есть и слова первого вице-президента «Газпромбанка» Дениса Шулакова. Он считает, что агентство обратило внимание на существенные изменения, которые произошли в деятельности предприятия. Увеличилась госпомощь. Это заметно по повышению капитала в 50 миллиардов в «РусГидро» со стороны властей РФ. Рынок видит в этом доверие к команде, с которой можно взаимодействовать», — отмечает Шулаков.