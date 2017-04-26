Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подняло до BB+ с BB с позитивным прогнозом долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг предприятия «РусГидро» в иностранной и национальной валюте, эти сведения появились на сайте агентства «Газета. Ру».
Аналитики уверены, что такой шаг связан с большими ожиданиями по получению компанией господдержки. Специалисты добавили, что докапитализация предприятия означает поддержку властей и подчеркивает их роль, как стабильного акционера.
«Основываясь на сильных производственных и финансовых результатах 2016 года, мы обязательно продолжим работу по повышению финансовой устойчивости, прозрачности и эффективности деятельности „РусГидро“, — заявил гендиректор компании Николай Шульгинов — Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы и в дальнейшем подтвердить высокий уровень доверия к нам как надежной государственной электроэнергетической компании».
В публикации также есть и слова первого вице-президента «Газпромбанка» Дениса Шулакова. Он считает, что агентство обратило внимание на существенные изменения, которые произошли в деятельности предприятия. Увеличилась госпомощь. Это заметно по повышению капитала в 50 миллиардов в «РусГидро» со стороны властей РФ. Рынок видит в этом доверие к команде, с которой можно взаимодействовать», — отмечает Шулаков.
На текущий период государство владеет более 60,5% уставного капитала. Кроме того, еще примерно 13% есть в распоряжении банка ВТБ.
Предприятие стало одним из самых крупных энергетических холдингов в стране. Оно занимает первое место в производстве энергии на базе возобновляемых источников. Организация смогла объединить более 90 объектов возобновляемой энергетики.
Властями страны было принято решение о докапитализации организации на 50 миллиардов. Эти средства пошли на осуществление инвестпроектов. Кроме того, компания продолжает реализовывать проекты строительства ГЭС в различных субъектах РФ.
На станциях предприятия запланировано поменять до 50% общего парка турбин, 40% генераторов и 60% трансформаторов.