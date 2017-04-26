nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Международное агентство S&amp;P повысило рейтинг «Русгидро»

26 апреля 2017, 09:45
Международное рейтинговое агентство S&amp;P Global Ratings подняло до BB+ с BB с позитивным прогнозом долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг предприятия «РусГидро» в иностранной и национальной валюте.
Сюжет
Регионы

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подняло до BB+ с BB с позитивным прогнозом долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг предприятия «РусГидро» в иностранной и национальной валюте, эти сведения появились на сайте агентства «Газета. Ру».

Аналитики уверены, что такой шаг связан с большими ожиданиями по получению компанией господдержки. Специалисты добавили, что докапитализация предприятия означает поддержку властей и подчеркивает их роль, как стабильного акционера.

«Газета. Ру» написала, что долгосрочный рейтинг по национальной шкале поднялся с ruAA до ruAA+.

«Основываясь на сильных производственных и финансовых результатах 2016 года, мы обязательно продолжим работу по повышению финансовой устойчивости, прозрачности и эффективности деятельности „РусГидро“, — заявил гендиректор компании Николай Шульгинов — Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы и в дальнейшем подтвердить высокий уровень доверия к нам как надежной государственной электроэнергетической компании».

В публикации также есть и слова первого вице-президента «Газпромбанка» Дениса Шулакова. Он считает, что агентство обратило внимание на существенные изменения, которые произошли в деятельности предприятия. Увеличилась госпомощь. Это заметно по повышению капитала в 50 миллиардов в «РусГидро» со стороны властей РФ. Рынок видит в этом доверие к команде, с которой можно взаимодействовать», — отмечает Шулаков.

На текущий период государство владеет более 60,5% уставного капитала. Кроме того, еще примерно 13% есть в распоряжении банка ВТБ.

Предприятие стало одним из самых крупных энергетических холдингов в стране. Оно занимает первое место в производстве энергии на базе возобновляемых источников. Организация смогла объединить более 90 объектов возобновляемой энергетики.

Властями страны было принято решение о докапитализации организации на 50 миллиардов. Эти средства пошли на осуществление инвестпроектов. Кроме того, компания продолжает реализовывать проекты строительства ГЭС в различных субъектах РФ.

На станциях предприятия запланировано поменять до 50% общего парка турбин, 40% генераторов и 60% трансформаторов.

#Новости#Рейтинги#Регионы#Людмила#В мире
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25