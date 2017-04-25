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Виновник новогоднего ДТП на Первомайской отделался пустяковым наказанием

25 апреля 2017, 12:36
В Тюмени вынесли приговор участнику аварии, произошедшей на улице Первомайской 31 декабря прошлого года. Водителя, спровоцировавшего крупное ДТП на улице Первомайской, приговорили к ограничению свободы.

Напомним, инцидент в районе городской администрации произошел буквально за несколько часов до боя курантов. Как установило расследование, в тот вечер осужденный на автомобиле BMW 525iа ехал по левой полосе улицы Первомайской в сторону вокзала, а на перекрестке с Герцена решил повернуть к ЦУМу.

Согласно материалам уголовного дела, мужчина не смог верно рассчитать траекторию движения и выехал на встречную полосу, где в этом момент проезжала Audi A4, что и привело к столкновению. От удара Audi занесло, а потом выбросило за перекресток, где автомобиль столкнулся с автобусом 10 маршрута.

В результате аварии водитель Audi получил перелом бедренной кости и ушиб коленного сустава. В последствии эксперты признали, что данная травма причинила здоровью пострадавшего тяжкий вред. У кондуктора автобуса врачи диагностировали ушибленную рану лба.

Изучив обстоятельства дела, суд приговорил нарушителя к одному году ограничения свободы. Осужденному также предстоит выплатить потерпевшему крупную сумму — моральный вред, причиненный потерпершему, оценили в 300 тысяч рублей.

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