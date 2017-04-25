Виновник новогоднего ДТП на Первомайской отделался пустяковым наказанием

Согласно материалам уголовного дела, мужчина не смог верно рассчитать траекторию движения и выехал на встречную полосу, где в этом момент проезжала Audi A4, что и привело к столкновению. От удара Audi занесло, а потом выбросило за перекресток, где автомобиль столкнулся с автобусом 10 маршрута.