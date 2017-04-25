Виновник новогоднего ДТП на Первомайской отделался пустяковым наказанием

Напомним, инцидент в районе городской администрации произошел буквально за несколько часов до боя курантов. Как установило расследование, в тот вечер осужденный на автомобиле BMW 525iа ехал по левой полосе улицы Первомайской в сторону вокзала, а на перекрестке с Герцена решил повернуть к ЦУМу.
Согласно материалам уголовного дела, мужчина не смог верно рассчитать траекторию движения и выехал на встречную полосу, где в этом момент проезжала Audi A4, что и привело к столкновению. От удара Audi занесло, а потом выбросило за перекресток, где автомобиль столкнулся с автобусом 10 маршрута.
В результате аварии водитель Audi получил перелом бедренной кости и ушиб коленного сустава. В последствии эксперты признали, что данная травма причинила здоровью пострадавшего тяжкий вред. У кондуктора автобуса врачи диагностировали ушибленную рану лба.
Изучив обстоятельства дела, суд приговорил нарушителя к одному году ограничения свободы. Осужденному также предстоит выплатить потерпевшему крупную сумму — моральный вред, причиненный потерпершему, оценили в 300 тысяч рублей.