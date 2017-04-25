В Тюмени отмывают мосты и путепроводы

Как сообщает пресс-служба администрации города, на балансе МБУ «Тюменьгормост» находится 19 различных мостов и путепроводов. На уборку каждого из них нужно определенное время, которое зависит от степени загрязнения и протяженности объекта. Например, 51-метровый Никольский мост требует меньше времени, чем 320-метровый Пермяковский. Не оставляют без внимания и пешеходный мост Влюбленных, который находится сейчас на реконструкции.