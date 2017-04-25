В Тюмени отмывают мосты и путепроводы

Как сообщает пресс-служба администрации города, на балансе МБУ «Тюменьгормост» находится 19 различных мостов и путепроводов. На уборку каждого из них нужно определенное время, которое зависит от степени загрязнения и протяженности объекта. Например, 51-метровый Никольский мост требует меньше времени, чем 320-метровый Пермяковский. Не оставляют без внимания и пешеходный мост Влюбленных, который находится сейчас на реконструкции.
По словам директора «Тюменьгормоста» Николая Грибоедова, некоторые объекты могут мыть два раза подряд. Что касается чистоты перильных ограждений, то этот процесс практически постоянный: мытье ограды предусмотрено два раза в месяц. Весной это приходится делать чаще из-за переменчивой погоды.
Отвечает «Тюменьгормост» и за городские опоры освещения. Задача на ближайшее время — отмыть их от грязи и пыли, покрасить, где это необходимо. Около 700 опор будут выпрямлены, некоторые — заменены.