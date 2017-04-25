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В Тюмени бывший банкир обманом присвоил более 185 млн рублей

25 апреля 2017, 17:27
Сотрудник банка ВТБ 24 в Тюмени похитил деньги и акции клиентов на сумму свыше 185 миллионов рублей. За это его будут судить.

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего местного жителя Марата Ш. утвердила прокуратура Тюменской области. Как сообщает пресс-служба ведомства, мужчина обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере).

Следователи выяснили, что Ш., работая начальником группы продаж с июня 2007 года по ноябрь 2015 года похищал деньги и акции клиентов банка. От имени реальных собственников он тайком оформлял поручения на переводы денежных средств и ценных бумаг, которые затем продавал на фондовом рынке.

Чтобы никто его ни в чем не заподозрил, Ш. выдавал клиентам липовые выписки о имевшихся на их счетах деньгах и акциях. Если получалось так, что собственники просили продать их акции и выдать им деньги, банкир рассчитывался с ними, продавая похищенные ценные бумаги других клиентов.

Всего от действий Ш. пострадали 14 граждан и одна организация. Общий материальный ущерб составил более 185 миллионов рублей.

Факт хищения вскрылся после получения в банке одним из потерпевших отчета об операциях с его ценными бумагами. ВТБ 24 провел внутреннее расследование и обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Из банка он был уволен. Чтобы возместить пострадавшим ущерб, суд наложил арест на имущество Ш.

«Действительно, в 2015 году службой безопасности банка был выявлен факт сомнительных действий одного из сотрудников тюменского офиса. Незамедлительно было проведено служебное расследование. Материалы переданы в правоохранительные органы, а сотрудник был отстранен от работы. Банк урегулировал ситуацию с клиентами, возместив им сумму ущерба по доказанным фактам», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе ВТБ 24 по УрФО.

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