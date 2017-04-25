В Тюмени бывший банкир обманом присвоил более 185 млн рублей

Чтобы никто его ни в чем не заподозрил, Ш. выдавал клиентам липовые выписки о имевшихся на их счетах деньгах и акциях. Если получалось так, что собственники просили продать их акции и выдать им деньги, банкир рассчитывался с ними, продавая похищенные ценные бумаги других клиентов.