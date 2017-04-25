В лесопарке Затюменский в Тюмени появится несколько спортивных площадок

Заместитель главы администрации Тюмени Максим Афанасьев в конце минувшей неделе на лектории для ветеранов рассказал, как изменится Затюменский лесопарк. Напомним, к первому этапу благоустройтсва зеленой зоны хотят приступить в конце июня — начале июля.
«Весь объем работ разбили на два этапа (два года). Этот парк имеет статус охраняемого природного объекта, нам необходимо сохранить его экосистему, поэтому многие работы будут осуществляться ручным способом, а в некоторые месяцы не будут выполняться вовсе», — поделился он.
В 2017 году в Затюменском лесопарке выполнят ремонт и устройство пешеходных дорожек в твердом исполнении (5 километров) и посыпанных деревянной щепой (чуть более 8 километров), парковок, освещения, видеонаблюдения… «Мы развели потоки внутри парка таким образом, чтобы и в зимний, и в летний период не пересекались интересы наших посетителей. В первую очередь речь идет о том, чтобы лыжники не катались по пешеходной дорожке, для „скандинавов“ (активно развивающееся направление, особенно среди людей пожилого возраста) также выделены трассы, которые расположены в обход пешеходных и лыжных. На территории парка будет размещена навигация, которая представляет собой не только информационные таблички с описанием расположения дорожек, но и информацию, которая будет регламентировать правила поведения в этом парке. В трех зонах будут оборудованы стационарные туалеты. Предусмотрено развитие спортивного ядра: здесь уже сейчас расположена муниципальная спортивная школа и лыжная база, потом появятся еще спортивные площадки различного профиля», — рассказал он.
По словам Максима Афанасьева, в остальной части парка будет пассивная зона отдыха, исключающая какие-либо шумные способы времяпрепровождения. Сейчас с улицы Барнаульской в парк осуществляется свободный въезд транспортных средств. Припарковаться там могут около 50 машин. Уже после завершения первого этапа работ заезд на территорию автомобилей будет исключен. Все транспортные средства будут стоять только по периметру. Дополнительно сделают парковки чуть менее 300 машиномест.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, для посетителей лесопарка создадут остановки общественного транспорта. На каждой входной группе будут расположены информационные стенды с картой зеленой зоны.
«Мы целенаправленно хотим исключить нахождение велосипедистов во внутренней части парка. По его периметру будет проходить велодорожка (по аналогии с парком имени Ю.А. Гагарина, в котором дорожка была сделана в прошлом году), чтобы пешеходы и бегуны могли безопасно передвигаться, без риска столкнуться с велосипедистами. Она будет четырехметровой протяженностью чуть менее пяти километров. Чтобы приехать в парк, велодорожка уже есть — от набережной по улице Ямской», — заключил заместитель главы администрации Тюмени.
Добавим, на 2018 год в лесопарке Затюменский запланирована установка малых архитектурных форм и входных групп. Власти города надеются, что обновленный лесопарк будет торжественно открыт ко Дню города.