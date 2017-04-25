В лесопарке Затюменский в Тюмени появится несколько спортивных площадок

В 2017 году в Затюменском лесопарке выполнят ремонт и устройство пешеходных дорожек в твердом исполнении (5 километров) и посыпанных деревянной щепой (чуть более 8 километров), парковок, освещения, видеонаблюдения… «Мы развели потоки внутри парка таким образом, чтобы и в зимний, и в летний период не пересекались интересы наших посетителей. В первую очередь речь идет о том, чтобы лыжники не катались по пешеходной дорожке, для „скандинавов“ (активно развивающееся направление, особенно среди людей пожилого возраста) также выделены трассы, которые расположены в обход пешеходных и лыжных. На территории парка будет размещена навигация, которая представляет собой не только информационные таблички с описанием расположения дорожек, но и информацию, которая будет регламентировать правила поведения в этом парке. В трех зонах будут оборудованы стационарные туалеты. Предусмотрено развитие спортивного ядра: здесь уже сейчас расположена муниципальная спортивная школа и лыжная база, потом появятся еще спортивные площадки различного профиля», — рассказал он.