Шувалов сообщил, что бизнесу не стоит бояться грядущих налоговых изменений

Такое заявление сделал на коллегии Минэкономразвития первый вице-премьер страны Игорь Шувалов. Как пишет «Российская газета», зампред отметил, что крупный бизнес негативно отреагировал на предложенный Минфином и Минэкономразвития налоговый маневр «22/22». Поэтому есть вероятность, что налоговая система останется стабильной, а совокупная налоговая нагрузка будет не больше, чем та, которую сегодня несут компании.
Добавим, что «22/22» предусматривает снижение ставок страховых взносов с фонда оплаты труда с 30 до 22 процентов с одновременным повышением НДС с 18 до 22 процентов. По мнению специалистов, это поддержит экспортеров и поспособствует «обелению» экономики.