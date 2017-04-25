Шувалов сообщил, что бизнесу не стоит бояться грядущих налоговых изменений

Такое заявление сделал на коллегии Минэкономразвития первый вице-премьер страны Игорь Шувалов. Как пишет «Российская газета», зампред отметил, что крупный бизнес негативно отреагировал на предложенный Минфином и Минэкономразвития налоговый маневр «22/22». Поэтому есть вероятность, что налоговая система останется стабильной, а совокупная налоговая нагрузка будет не больше, чем та, которую сегодня несут компании.