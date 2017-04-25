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Шувалов сообщил, что бизнесу не стоит бояться грядущих налоговых изменений

25 апреля 2017, 10:23
С 1 января 2019 года в России должны вступить в силу изменения в налоговую систему. Общая нагрузка на бизнес при этом не увеличится.

Такое заявление сделал на коллегии Минэкономразвития первый вице-премьер страны Игорь Шувалов. Как пишет «Российская газета», зампред отметил, что крупный бизнес негативно отреагировал на предложенный Минфином и Минэкономразвития налоговый маневр «22/22». Поэтому есть вероятность, что налоговая система останется стабильной, а совокупная налоговая нагрузка будет не больше, чем та, которую сегодня несут компании.

Добавим, что «22/22» предусматривает снижение ставок страховых взносов с фонда оплаты труда с 30 до 22 процентов с одновременным повышением НДС с 18 до 22 процентов. По мнению специалистов, это поддержит экспортеров и поспособствует «обелению» экономики.

#Новости#Налоги#Бизнес#Olga#Экономика
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