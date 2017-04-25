Сергей Лазарев вышел к тюменцам в космическом костюме

Яркий концерт длился более двух часов. Для гостей и жителей областной столицы команда исполнителя приготовила театрализованные выходы, инсталляции на большом экране и световое шоу.
Музыканты взялись за гитары. Через какое-то время на сцене появились четыре танцора, а следом за ними показался и сам Сергей Лазарев. Костюмы певца и членов его команды навевали мысли о космосе.
В ходе вечера на сцене Тюменской филармонии Сергей Лазарев исполнил свои песни на русском и английском языках. Композицию «Даже если ты уйдешь» он спел вместе с залом. Певец оценил теплый прием и старания тюменцев, поинтересовался у них: «Вы репетировали что ли?».
В финале прозвучала долгожданная композиция «You are the only one», которую Лазарев представил на песенном конкурсе «Евровидение» в прошлом году и завоевал приз зрительских симпатий. На этой песне зрители поднялись с кресел. После Сергей Лазарев напишет в своем Instagram: «Тюмень! Невероятное единение, невероятная поддержка! Тот случай, когда при виде кадров backstage „Евровидения“ весь зал встает, так как в каждом зрителе живы воспоминания, нервы и слезы того дня… 14 мая будет ровно год с момента финала „Евровидения-2016“», — поделился он на своей странице.
На концерте Лазарев рассказал зрителям о том, что приехал в Тюмень еще в воскресенье. Он гулял по городу, надев темные очки. Певец признался, что ему очень понравилась набережная.
Когда концерт закончился, тюменцы, пришедшие в филармонию с букетами, смогли подойти к кумиру и подарить ему цветы. Поклонники исполнителя до сих пор находятся под впечатлением от его шоу, выкладывают в Instagram фотографии и фрагменты видео с выступления.
Отметим, весной прошлого года Сергей Лазарев уже приезжал в Тюмень с шоу «The Best». Многие горожане решили увидеть это вновь. Сегодня, 25 апреля, певец и его команда отыграют концерт в Кургане.
Организатором шоу Сергея Лазарева в Тюмени выступило концертное агентство «Маргарита-Арт».