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Сергей Лазарев вышел к тюменцам в космическом костюме

25 апреля 2017, 12:56
Певец Сергей Лазарев накануне, 24 апреля, выступил перед зрителями в Тюмени. Выступление артиста прошло в рамках большого тура «The Best».
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Тюмень

Яркий концерт длился более двух часов. Для гостей и жителей областной столицы команда исполнителя приготовила театрализованные выходы, инсталляции на большом экране и световое шоу.

Музыканты взялись за гитары. Через какое-то время на сцене появились четыре танцора, а следом за ними показался и сам Сергей Лазарев. Костюмы певца и членов его команды навевали мысли о космосе.

В ходе вечера на сцене Тюменской филармонии Сергей Лазарев исполнил свои песни на русском и английском языках. Композицию «Даже если ты уйдешь» он спел вместе с залом. Певец оценил теплый прием и старания тюменцев, поинтересовался у них: «Вы репетировали что ли?».

В финале прозвучала долгожданная композиция «You are the only one», которую Лазарев представил на песенном конкурсе «Евровидение» в прошлом году и завоевал приз зрительских симпатий. На этой песне зрители поднялись с кресел. После Сергей Лазарев напишет в своем Instagram: «Тюмень! Невероятное единение, невероятная поддержка! Тот случай, когда при виде кадров backstage „Евровидения“ весь зал встает, так как в каждом зрителе живы воспоминания, нервы и слезы того дня… 14 мая будет ровно год с момента финала „Евровидения-2016“», — поделился он на своей странице.

На концерте Лазарев рассказал зрителям о том, что приехал в Тюмень еще в воскресенье. Он гулял по городу, надев темные очки. Певец признался, что ему очень понравилась набережная.

Когда концерт закончился, тюменцы, пришедшие в филармонию с букетами, смогли подойти к кумиру и подарить ему цветы. Поклонники исполнителя до сих пор находятся под впечатлением от его шоу, выкладывают в Instagram фотографии и фрагменты видео с выступления.

Отметим, весной прошлого года Сергей Лазарев уже приезжал в Тюмень с шоу «The Best». Многие горожане решили увидеть это вновь. Сегодня, 25 апреля, певец и его команда отыграют концерт в Кургане.

Организатором шоу Сергея Лазарева в Тюмени выступило концертное агентство «Маргарита-Арт».

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