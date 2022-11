Сергей Лазарев вышел к тюменцам в космическом костюме

В финале прозвучала долгожданная композиция «You are the only one», которую Лазарев представил на песенном конкурсе «Евровидение» в прошлом году и завоевал приз зрительских симпатий. На этой песне зрители поднялись с кресел. После Сергей Лазарев напишет в своем Instagram: «Тюмень! Невероятное единение, невероятная поддержка! Тот случай, когда при виде кадров backstage „Евровидения“ весь зал встает, так как в каждом зрителе живы воспоминания, нервы и слезы того дня… 14 мая будет ровно год с момента финала „Евровидения-2016“», — поделился он на своей странице.