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Россиянам разрешили находиться в Турции 90 дней вместо 60

25 апреля 2017, 09:46
Теперь россияне могут находиться в Турции без визы не 60, а 90 дней. Такое решение приняли в Анкаре.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Однако нововведение коснется только тех, кто владеет недвижимостью в Турции, цитируют «РИА Новости» пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирину Тюрину. Она отмечает, что для туристов это не сыграет никакой роли и не снизит спрос на российские курорты.

Напомним, что безвизовый режим был приостановлен Россией после инцидента со сбитым турецкими ВВС российским бомбардировщиком Су-24 в ноябре 2015 года, но Анкара не стала принимать ответные меры.

В марте этого года турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что необходимо предпринять дополнительные усилия по введению безвизового режима между двумя странами. На заседании Совета сотрудничества высшего уровня России и Турции он отметил, что работа в этом направлении ведется, выразив надежду, что вопрос будет решен в ближайшее время. Президент России Владимир Путин в свою очередь подчеркнул, что запрет на наем рабочих из Турции будет снят.

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