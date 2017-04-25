Россиянам разрешили находиться в Турции 90 дней вместо 60

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Однако нововведение коснется только тех, кто владеет недвижимостью в Турции, цитируют «РИА Новости» пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирину Тюрину. Она отмечает, что для туристов это не сыграет никакой роли и не снизит спрос на российские курорты.
Напомним, что безвизовый режим был приостановлен Россией после инцидента со сбитым турецкими ВВС российским бомбардировщиком Су-24 в ноябре 2015 года, но Анкара не стала принимать ответные меры.
В марте этого года турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что необходимо предпринять дополнительные усилия по введению безвизового режима между двумя странами. На заседании Совета сотрудничества высшего уровня России и Турции он отметил, что работа в этом направлении ведется, выразив надежду, что вопрос будет решен в ближайшее время. Президент России Владимир Путин в свою очередь подчеркнул, что запрет на наем рабочих из Турции будет снят.