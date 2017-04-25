Путин обещал подумать над предложением тюменца

В ходе своего выступления Сергей Корепанов обратил внимание еще на ряд вопросов, связанных с взаимоотношениями товаропроизводителей и торговых сетей. Среди них — торговые наценки и механизм возврата скоропортящейся продукции с истекшим сроком годности, которую поставщики вынуждены выкупать у сетей обратно, если она не была реализована в срок. «Мы проводили проверки и выяснили, что торговые наценки на овощную продукцию составляют от 2,5 до 88%. И это не предел», — подчеркнул Корепанов, добавив, что эти вопросы требуют регулирования со стороны государства.