Путин обещал подумать над предложением тюменца

В нем принимал участие и президент РФ Владимир Путин, вступивший в обсуждение поднятой тюменцем проблемы.
Сергей Корепанов высказал опасения по поводу увеличения доли присутствия федеральных торговых сетей в регионах: «Мне кажется, такое положение может привести к свертыванию региональных торговых сетей, затруднит реализацию местной продукции».
Тема «горячая»: в правительстве РФ прорабатывается вопрос о поднятии этой планки с 25 до 35%. По словам Корепанова, в Тюменской области за пять лет производство пищевой продукции было увеличено в 2,5 раза, а доля присутствия местной продукции поднялась до 30% в федеральной торговой сети и до 60% в региональной торговой сети. Областные депутаты совместно с правительством области много лет контролируют этот вопрос.
Владимир Путин поддержал предложение Сергея Корепанова внимательнее отнестись к идеям увеличения присутствия конкретных федеральных сетей на территориях. «Это может привести к полному монополизму, и местным производителям негде будет реализовывать свою продукцию», — отметил глава государства.
Спикер регионального парламента предложил также ограничить присутствие федеральных торговых сетей в регионах долей в 50% (речь идет о совокупном их представительстве в регионе), что позволит соблюсти баланс интересов, как федеральных сетей, так и местных товаропроизводителей. По мнению президента, эту идею необходимо тщательно проанализировать, чтобы не нанести ущерб потребителям.
В ходе своего выступления Сергей Корепанов обратил внимание еще на ряд вопросов, связанных с взаимоотношениями товаропроизводителей и торговых сетей. Среди них — торговые наценки и механизм возврата скоропортящейся продукции с истекшим сроком годности, которую поставщики вынуждены выкупать у сетей обратно, если она не была реализована в срок. «Мы проводили проверки и выяснили, что торговые наценки на овощную продукцию составляют от 2,5 до 88%. И это не предел», — подчеркнул Корепанов, добавив, что эти вопросы требуют регулирования со стороны государства.