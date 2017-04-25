Приговор ростовскому бизнесмену Хуруджи будет оглашен 3 мая

Приговор бизнесменам будет вынесен через неделю, а в этот раз судья решил предоставить Хуруджи и Конопскому последнее слово. При этом никто из подсудимых в своих коротких выступлениях не коснулся инкриминируемых им обвинений. Бизнесмены в очередной раз подчеркнули, что все обвинения против них были сфабрикованы, при этом никто из них никак не прокомментировал результаты независимой экспертизы, которая подтвердившей размер ущерба, нанесенный руководством «Энергии» энергораспределительному предприятию «МРСК Юга».