Приговор ростовскому бизнесмену Хуруджи будет оглашен 3 мая

Приговор бизнесменам будет вынесен через неделю, а в этот раз судья решил предоставить Хуруджи и Конопскому последнее слово. При этом никто из подсудимых в своих коротких выступлениях не коснулся инкриминируемых им обвинений. Бизнесмены в очередной раз подчеркнули, что все обвинения против них были сфабрикованы, при этом никто из них никак не прокомментировал результаты независимой экспертизы, которая подтвердившей размер ущерба, нанесенный руководством «Энергии» энергораспределительному предприятию «МРСК Юга».
Владельцу волгодонской компании «Энергия» Александру Хуруджи и занимавшему ранее пост гендиректора предприятия Сергею Конопскому были предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денежных средств. Бизнесменам может грозить до 10 лет тюрьмы.