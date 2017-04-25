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Испытания теплосетей в Тюмени: несколько человек получили ожоги

25 апреля 2017, 14:16
В Тюмени прошли испытания тепловых сетей. В соцсетях горожане сообщают о бивших из под земли фонтанах кипятка, по данным станции скорой помощи ожоги горячей водой получили несколько горожан.

Крупная авария на тепломагистрали произошла в Тюмени сегодня, 25 апреля — в районе улицы Горького произошел порыв трассы. В связи со стартовавшими восстановительными работами полиции даже пришлось огранить движение транспорта на двух улицах.

«Сегодня проходят высокотемпературные испытания тепловых сетей, — сообщила корреспонденту интернет-портала NashGorod.ru пресс-секретарь УТСК Елена Березюк, — Дефекты обнаруживаются. Так, возникли порывы в районе улицы Горького и Котельщиков. В настоящее время ремонтные бригады делают все возможное, чтобы вовремя обеспечить ремонт».

Как рассказала пресс-секретарь тюменской Станции скорой помощи Ирина Бердюгина, с ожогами был госпитализирован мужчина. Пострадавшему около 25 лет, с ожогами его доставили в ОКБ № 1. Еще троим людям, женщине и двоим мужчинам, медики оказали помощь на месте.

Напомним, об испытаниях энергетики сообщали заблаговременно: были уведомлены органы местного самоуправления, управляющие компании, а также жители города. Температура сетевой воды в пик испытаний составила 130–150°С.

Как отметили в пресс-службе УТСК, пик проведения испытания тюменских теплосетей пройден. В настоящее время локализованы все поврежденные участки на тепловых сетях, предприняты предусмотренные законодательством меры для обеспечения безопасности. Обо всех видимых дефектах тепловых сетей просим незамедлительно сообщать в контактный центр телефон 29-39-95, 41-10-98 или в колл-центр: 29-39-39. Все сообщения будут проверены.

#Новости#Коммунальные сети#УТСК#Коля#Общество
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