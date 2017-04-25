Испытания теплосетей в Тюмени: несколько человек получили ожоги

Как отметили в пресс-службе УТСК, пик проведения испытания тюменских теплосетей пройден. В настоящее время локализованы все поврежденные участки на тепловых сетях, предприняты предусмотренные законодательством меры для обеспечения безопасности. Обо всех видимых дефектах тепловых сетей просим незамедлительно сообщать в контактный центр телефон 29-39-95, 41-10-98 или в колл-центр: 29-39-39. Все сообщения будут проверены.